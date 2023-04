Rayden en Poniendo las Calles: "Mi mejor victoria es mi hijo"

Hay victorias que, con el tiempo, acaban en derrota y derrotas que con los años se convierten en relatos imperecederos. Hoy nos ayuda a poner las calles un artista difícil de descifrar. Un tipo que sabe que su futuro es un papel en blanco y que deja atrás una banda sonora que seguirá sonando en el presente a pesar de ser parte del pasado. Él es David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden. Con 37 años es una de las voces más destacadas en el panorama musical español. Rayden regresa y le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo es este albúm, su último álbum.

En febrero anuncó quedejaba la música por un tiempo, para centrarse en las novelas y en su familia. Pero antes, un último disco, “La victoria imposible”, “el mejor disco” que ha hecho durante su carrera, en el que “entrega el testigo” de su música a los seguidores tras darse cuenta que no sentía lo mismo al cantar.

“Yo creo que era algo que me iba dejando pistas a mi mismo en canciones y ahora que he dicho el adiós con este ultimo disco, cada vez que canto las canciones, incluso si el publico se fija bien, sabe ver cuando me doy cuenta de que está diciendo una cosa y no se daba cuenta hasta ahora”, confesaba el cantante en 'Poniendo las Calles'.

Su nuevo trabajo incluye un pasaporte para entrar en la Escuela de las Victorias Imposibles, un club de dificil acceso, porque, en palabras de Rayden, la música no sabe ganar. Pero cuando sabes verlo, “es muy dificil porque la musica no sabe ganar. Una vez que estas en otro punto sabes verlo, la musica paradojicamente, nadie sabe ganar, nadie sabe decir adiós."

Su máxima victoria

Su hijo de 6 años, Diego, es una de sus mayores victorias porque la celebra cada día y ha sido una de los motivos por los que ha dejado la música. "No quiero tirarme 20 días sin ver a mi hijo, suma y pesa. Los años de tu hijo no vuelven, son cosas que no me quiero perder y en la música ya he ganado todo lo que tenía que ganar. Quiero compartir todo lo que haga con él. Todo lo que hacemos termina siendo una continua celebración, así el previo, el durante y el después se disfruta." - manifiesta claramente cuando habla de su hijo. "Cuando nace un hijo, el reloj que nos había guiado cambia por completo", le reconoce el Pulpo.

Como toda victoria, también hay fracasos. Hay uno muy claro, haber pasado por aros que ahora no hubiera pasado, pero es muy dificil arrepentirse una vez pasado, porque, igual, sino lo hubiera vivido, no sabe como estaría ahora. Dejar algo no es huir de ello, es soltar, no vive nunca del recuerdo.

Cuando acabe su gira en agosto de 2024, su vida no se va a desligar de la música, seguirá como compositor para otros artistas, y como manager, siendo un poco más fácil su despegue de la música, aunque ahora lo vea todo como lo último: "el ultimo videoclip, el ultimo disco, el ultimo concierto". Lo tiene claro, lo que busca ahora es atesorar recuerdos. Lo importante es la forma de ganar y no el triunfo.