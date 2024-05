Sale de trabajar cuando termina su horario laboral en Gijón y le llueven las críticas: "Debería de ser normal"

La organización de la jornada laboral en España lleva mucho tiempo bajo debate: es el país de Europa donde más se trabaja después de las 18:00 horas. Es por lo que reflexiones como la de esta joven de Gijón son tan aplaudidas, pero también son criticadas, sobre todo, por jefes. Su vídeo se ha hecho viral en TikTok.

??‍??@marcvidal desvela la realidad de la reducción de la jornada laboral a 35 horas: "Hay que ser ingenuo" https://t.co/mSdwTXNbQf — COPE (@COPE) May 2, 2024

En España, a la jornada ordinaria, 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, pueden sumarse horas extraordinarias, siempre no superen un máximo de 80 al año. Si bien no computan para alcanzar este límite las horas extra que se compensan por tiempo de trabajo en lugar de retribuirse con dinero.

En el último trimestre de 2023 se realizaron en España 6,34 millones de horas extra a la semana, de las cuales el 39% no se pagaron, según recogen los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Dicho esto, esta misma estadística apunta que solo el 5% de los asalariados hace horas extra habitualmente y solo el 2,6% hizo horas extra pagadas.

El abono de estas horas extra es una de las cuestiones que se han incluido en las negociaciones sobre el recorte de jornada, según indicaron los representantes sindicales tras el último encuentro tripartito que tuvieron con el Ministerio de Trabajo. En concreto, la posibilidad de que se paguen más, sería una de las opciones que defienden los sindicatos.

Horario laboral

"Os habéis ofuscado bastante, porque me atrevía a decir que en cuanto termina mi horario laboral yo salgo por la puerta", comienza su vídeo la joven de Gijón, "y es que no lo entiendo porque debería de ser lo normal, pues trabajamos todos por dinero, no para que nos den las gracias": "Por lo tanto, en el momento que nos dejen de pagar, estamos libres de salir por la puerta".

?? El secreto de una jornada laboral de 4 días en España: hay empresas que ya la están aplicando



?? Pilar Cisneros pregunta en @LaTardeCOPE los cambios tras reducir un día de jornada a la semana



?? "Con más salud mental, hay más productividad"https://t.co/DY8rTsfaK0 — COPE (@COPE) March 7, 2024

La usuaria de TikTok defiende que se considera "libre de salir por la puerta en cuanto haya cumplido el horario que yo tengo estipulado en el contrato y hora". Además, considera que "no me hace mala persona, más que nada, porque yo no puedo ayudar a mis compañeros, cada uno de nosotros tiene sus obligaciones y sus conocimientos".

"Me puedo quedar si quiero a calentar la silla para que salgamos todos como una chupipandi feliz y que no me llaméis maleducada", sigue argumentando la joven de Gijón en su vídeo viral, "pero hasta el punto que yo sé, la educación de una persona no consta en su capacidad de calentar una silla".

Gabriela invita a "todos los empresarios / autónomos que me han dejado palabras tan bonitas en los comentarios que se lo miren": "Un trabajador no os debe nada, ni horas extras, ni explicaciones. Empezáis a pagar las horas extras o cerráis un poquito antes el negocio. A que os parece mal, ¿verdad? Pues sería lo correcto".

Las críticas

También se defiende de que algunos le acusaran que es "de las personas que se sientan en un bar cuando está echando el cierre, ni entro en una tienda cuando están bajando las persianas": "Mi tía y mi madre no se podían permitir pagar horas extras a la hora del cierre y encargarse de todo aquello que a los trabajadores no le ha dado tiempo a hacer en su horario".

Sobre esa situación que vivió también en su familia, explica que "es lo que nos decían a nosotros, que a esos trabajadores también los esperaba niños en casa": "En este caso yo no tengo niños, pero tengo vida". El lío en los comentarios de esta publicación viral en TikTok sigue pasadas varias horas.