Una mexicana que vive en Madrid critica una de las señas de identidad de los españoles: "¿Qué hace la gente?"

Seamos sinceros, mudarse a un país que no es el tuyo nunca suele ser tarea fácil. Porque sí, tienes que abandonar tus costumbres, a tu familia y a tu red de apoyo, y tienes que integrarte de nuevo en un lugar que, hasta el momento, desconoces. Sí, es algo complicado y requiere un tiempo de adaptación que varía según la persona.

Tanto más cuesta, cuando se trata de un país que está muy lejos de tu lugar de origen. Y es que, en esa situación, hace que no puedas irte a tu sitio de confort durante un periodo corte de tiempo, y que te sientas, todavía, más lejos de todo. Para estas situaciones, por supuesto, el remedio suele ser el de salir y conocer gente nueva que, en resumen, sea tu nueva red de apoyo.





Pero, hasta que te acostumbras, pasa un tiempo. Si no, que se lo digan a Harper, una joven mexicana que vive en Madrid desde hace poco y a la que siguen sorprendiéndole muchas de nuestras costumbres. Así, al menos, lo muestra en sus redes sociales, especialmente en TikTok.

Desde ahí, le cuenta a sus más de 27.000 seguidores cómo hace su vida en la capital española y qué cosas le chocan más, y cuáles más la agradan. Eso sí, ha decidido criticar una de esas cosas que nos hacen únicos, que nos hacen, entre otras cosas, 100% españoles.

Lo que ha criticado esta mexicana que vive en Madrid

Resulta que Harper, esta mujer mexicana, lleva poco tiempo viviendo en Madrid, y poco a poco se está adaptando y haciendo a nuestras costumbres. Claro, lo que no esperaba, es que hubiera una que la tenemos más que interiorizada que fuese a afectarle.

No es otra que librar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Es un día que, en nuestro país, se celebra librando, y de esto no se libran ni los comercios, ni dependientes, ni otros trabajadores de cara al público. Prácticamente todo está cerrado.

"Odio los puentes y domingos en España. Entiendo que aquí no se explota al trabajador y felicidades, qué gran avance para la sociedad" comenzaba diciendo esta mujer.

Sin embargo, se seguía quejando, porque no entiende qué puede hacer en sus días libres si todo está cerrado. "Pero es que, ¿qué hago? No se me ocurre nada mejor que hacer que irme de shopping, y todas las tiendas están cerradas" seguía diciendo.

"Entiendo la lógica de que los trabajadores libran en su día, pero, ¿qué se hace? ¿Ir a caminar? Todo está cerrado. Y me pasa los domingos, voy al súper, cerrado, gym, cerrado. ¿Qué hace la gente?, ¿qué hace un español?", sentenciaba.

Claro, enseguida sus comentarios se llenaban de personas que criticaban su queja, pero, sobre todo, de muchas personas que le recomendaban planes para hacer un domingo o un puente cuando todo esté cerrado.

El fruto seco que pasas por alto con el que dirás adiós a la inflamación

Se trata de un fruto seco al que normalmente no le prestamos atención, pero que tiene muchas y muy buenas propiedades. Se trata de la nuez pecana, un tipo de nuez originaria de América del Norte. Pues bien, este fruto seco deberíamos tomarlo todos los días,pero no en grandes cantidades, sino unos 30 gramos.

Es un fruto seco que es rico en fibra, antioxidantes, magnesio, fósforo o calcio. Lo cual favorece a nuestro organismo, porque, además, es un alimento saciante, por lo que es perfecto para picar entre horas. Te ayudará por tanto a perder peso, ya que es rico en fibra y saciante. Pero más importante: reducirá tu inflamación.





Además, tiene una propiedad que es muy interesante, y es que al ser antioxidante y producir colágeno, mantendrá tu piel más joven. Y como otros frutos secos, es un alimento ideal para fortalecer tu cerebro, favoreciendo tu sistema nervioso. Además, controla tu colesterol.