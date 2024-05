El Mono Burgos desvela la intrahistoria de su salida de Movistar

El pasado miércoles 10 de abril se enfrentaban en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones el PSG y el Barcelona en el Parque de los Príncipes, un partido que en España se retransmitía a través de Movistar+. En la previa del mismo, el canal de televisión emitía unas imágenes del calentamiento en las que se veía a Lamine Yamal, la perla azulgrana, hacer malabares con el balón.

Lo que veía en la pantalla provocó un comentario de Germán 'el Mono' Burgos que causó una gran polémica en las redes sociales y acabó con la salida del exportero del Atlético de Madrid, de su puesto en las retransmisiones de Movistar. Ahora, el argentino ha pasado por Herrera en COPE desvelando qué pasó exactamente y cómo fue su marcha de la cadena de televisión.

El Mono Burgos ha hablado con Alberto Herrera en la Cadena COPE.





La polémica frase y su explicación

"Si no le va bien termina en un semáforo", aseguró el Mono Burgos intentando alabar la capacidad técnica de Lamine Yamal, un elogio que fue mal entendido y que acabó desatando una tormenta. "No es sobre la etnia es por la habilidad", especifica. Reconoce que pidió disculpas a Laporta y al representante del futbolista. El presidente azulgrana no le contestó y el entorno del canterano le dijo que no había problemas porque se entendía por dónde iban sus palabras.

El ofensivo apodo que no es tal

En su intento por explicar lo que sucedió, el exportero pone en valor su propio ejemplo. Desde siempre ha sido conocido como 'Mono' una palabra que para muchos podría ser ofensiva, pero que él nunca se ha tomado así: "A mí la gente me llama 'Mono' y los primeros días balbuceaban y no sabían qué decir. Pueden llamarme 'Mono' tranquilamente. Este apodo rompe y al que me lo hizo yo le puse una estatua", asegura antes de reconocer que sus amigos por su cumpleaños le regalaron un semáforo algo que se tomó con mucho humor.

En una portería se reciben muchos insultos y el exguardameta del Atlético de Madrid así lo ha sufrido a los largo de su carrera. Además, niega ser racista y revela que el haber sido hijo único le ha llevado a empatizar con cualquier tipo de persona durante su vida.

Mono Burgos, en un partido como segundo entrenador del Atlético de Madrid. Cordon Press.





Su salida de Movistar tras el polémico comentario

Tras la polémica, el primero en hablar con la empresa es el propio Germán Burgos para dar un paso al lado. Afirma que habló con Susana Guasch y dos productores de la compañía y les comunicó su decisión: "Querían echar a Valdano, a Susana Guasch...", revela. Eso le llevó a asumir su responsabilidad y dejar su trabajo.

"Yo me doy cuenta de que estoy fuera en el mismo programa", reconoce. Todo vino de la decisión de PSG y Barcelona de no conceder entrevistas tras el partido a Movistar, tenedor de los derechos en España de la competición. "Llevo en el fútbol desde los 7 años y puede pasar que un equipo se lleve mal con un medio y no hable con él, pero nunca los dos equipos", ahí fue cuando el Mono Burgos asumió el revuelo que habían causado sus palabras. En ese momento habló con los productores y estos le pidieron que hiciera un comunicado para hacer pública su salida.

