El aficionado del que se acordó Lucas Pérez tras el ascenso del Deportivo: "Sin palabras..."

Richi López Rodríguez es un aficionado que resumen perfectamente lo que es el deportivismo, una hinchada que sigue al equipo en cualquier categoría, que reunió casi 32.000 personas en Riazor el pasado domingo ante el Barcelona B

LUCAS PÉREZ SE ACORDÓ DE ÉL

Tras marcar el gol que vale un ascenso, el capitán se acordó de Richi, que, tras el descenso a Segunda en 2018, mostró su amor a los colores blanquiazules ante las cámaras de Movistar. Con gestos de en Primera, en Segunda o en Tercera, se tocaba el escudo, dejando claro que siempre estaría ahi. Richi agradece a Lucas su gesto: "Ilusionado. Darle las gracias. Sin palabras, Lucas es un icono y yo soy un aficionado más. No me considero un icono. Tuve la casualidad que salió esa imagen. No fui realmente consciente de la repercusion que tuvo"





CERRANDO EL CÍRCULO

La imagen de Richi mostrando su amor al Dépor independientemente de la categoría fue tras el descenso a Segunda contra el Barcelona en Riazor. El regreso al fútbol profesional fue ante el filia azulgrana: “Hablaba con mis amigos y estaba convencido de que el partido ante el Barça B cerraba el círculo y quemábamos el meigallo”

CELEBRACIÓN



"Supongo que como todos: familia, amigos, con mi ahijada que ya es una deportivista más..."

