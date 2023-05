La multa de 3.000 euros que pueden ponerte por este gesto con el coche pero no la DGT: "Varía según la ciudad"

Llevar la música a volúmenes excesivos puede acabar suponiendo una distracción y un peligro para la seguridad vial, ya queimpide al conductor escuchar lo que sucede a su alrededor, pudiendo interferir en la capacidad de reacción ante un imprevisto. Al igual que sentidos como la vista deben de estar al 100% enfocados en la conducción, así como las manos centradas en volante y cambio, el oído también ha de estar totalmente involucrado. Pero, ¿te pueden multar por tener el reproductor muy alto mientras conduces por una ciudad? En 'Poniendo las Calles' te sacamos de esta duda.

Para muchos conductores, los altavoces y la calidad de reproducción del equipo de su coche son esenciales y es que para muchos ir con la música a tope mientras conducen es un auténtico placer. Un placer que, eso sí, puede salirles carísimo, sobre todo si sobrepasan algunos límites, como explicaAlfonso García. Hay un máximo de decibelios a los que se puede llevar la música en el coche. La sanción varía en cada ciudad, aunque de manera genérica no se pueden superar los 87 decibelios. Por eso, la DGT aconseja llevar la música a un volumen moderado, que no distraiga la atención del conductor.

A fin de cuentas, estamos ante una acción peligrosa que no solo puede derivar en importantes distracciones para nosotros mismos, sino también para otros conductores y, a su vez, molestias para los vecinos o viandantes. Al igual que supone un riesgo conducir empleando auriculares, puesto que nuestra capacidad auditiva merma mucho como para detectar sonidos que nos pongan en alerta, también lo es circular excediendo ya no unos decibelios legales, sino lógicos. Pero es raro no encontrarse con algún conductor que no piensa en esto y que viaja con las ventanillas bajadas. Para ellos va este consejo de Alfonso García.

La multa que te puede llegar

La Dirección General de Tráfico hace esa apreciación, aunque el Reglamento de Circulación no regula formalmente esta práctica como infracción. Sin embargo, esto no significa que no te puedan multar por ello. En este caso son las ciudades y pueblos de toda España las que tienen potestad para imponer sanciones en sus Ordenanzas Municipales de Movilidad. Debido a que las normativas son distintas, también lo son las sanciones impuestas, por lo que no en todas te van a multar, ni lo van a hacer con la misma cantidad de dinero como sanción, como te cuenta Alfonso García en 'Poniendo las Calles'.

Por norma general, las sanciones más comedidas respecto a circular con el volumen de la música muy alto son de 100 euros, aunque depende de cada ayuntamiento y de otras variables que podamos encontrarnos casos en los que la cuantía a pagar asciende hasta los 3.000 euros. También debemos tener en cuenta que no es una multa que se aplica solo en caso de que el vehículo esté en marcha, ya que si el coche está estacionado, pero la música sonando y superando los límites establecidos, la sanción puede llegar igualmente.

