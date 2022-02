Álex Clavero y los jóvenes con la música alta: “El afilador te fastidiaba la siesta, pero te servía para algo”

"¡Cómo me molesta la moda de escuchar la música en alto por la calle!", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“En mi época lo único que se escuchaba en alto era el afilador. Te fastidiaba la siesta, pero te servía para algo”. Álex Clavero destaca la actitud de los jóvenes: “Están como moviéndose guay como si no lo tuvieran claro y se quedan con la mano imitando a El Langui, en realidad es porque hablan con el reloj”.

“Me da igual la música que escuches, pero escúchala para ti”, se queja Álex mientras apunta unas soluciones: “Ahora hay cascos de todo tipo… algunos tienes que hipotecar al perro para comprarlos. ¡Levan todo alto! La gorra, los calcetines, la música… bájalo un poco todo y parecerás medio normal”.

Clavero no entiende las canciones: “Hablan de tu papi y tu mami. ¿Qué haces con tu papi y tu mami? Le digo a mi sobrino por qué no escucha a Beethoven y me dice que eso es un perro. ¡Así nos va! Yo seguiré siendo clásico y ellos seguirán perreando”.

‘El Ascensor’es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.