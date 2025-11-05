El fiscal Stampa confirma el intento de soborno de la fontanera Leire Díez, que aseguraba ser emisaria del PSOE

Los fiscales anticorrupción, Ignacio Stampa y José Grinda, han ratificado en los juzgados de Plaza Castilla que la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, intentó sobornarles. Según ha confirmado Stampa, Díez aseguró que actuaba por orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cambio de obtener información comprometedora. La información ha sido desvelada por el jefe de Interior de COPE, Juan Baño, en el programa La Linterna con Ángel Expósito.

«Limpiar sin límite, caiga quien caiga»

Según la información desvelada en COPE, un Pedro Sánchez muy preocupado por las informaciones sobre las saunas de su suegro y la investigación a su mujer, Begoña Gómez, habría ordenado a la socialista Leire Díez «limpiar sin límite, caiga quien caiga». Este fue el argumento que la propia fontanera del PSOE trasladó al fiscal Ignacio Stampa el pasado 7 de mayo en un encuentro al que fue citado.

El fiscal ha relatado al juez Zamarriego, titular del juzgado número 9 de Madrid, que le indicaron que a la cita acudiría el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, quienes aparecieron fueron Díez y el empresario Pérez Dorset, investigado en otras causas, asegurando que informarían puntualmente a Cerdán de la reunión.

Pruebas y presiones a la Fiscalía

Stampa, quien fuera fiscal del caso Villarejo, ya había denunciado los hechos ante sus superiores, pero este martes ha aportado una grabación de tres horas de esa reunión. En el encuentro, según fuentes presentes en la declaración, se produjeron hasta 12 referencias al presidente Sánchez. La propuesta consistía en que el fiscal filtrara información sobre irregularidades en la justicia a cambio de «prebendas y beneficios».

Además de la primera grabación, el fiscal ha aportado otra de una conversación con Díez del 22 de mayo. Previamente, el también fiscal José Grinda ha denunciado hechos similares, donde un periodista le mostró una nota con otra propuesta de presunto soborno en nombre de la misma enviada del PSOE.

Grinda ha advertido que él se limita a denunciar los hechos para que se investiguen. «Quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado ahora que investigue la fiscalía. Yo no lo sé», ha declarado, subrayando que desconoce si lo que ponía en el documento es cierto.

El caso se judicializa

Para Stampa, los hechos suponen «un ataque del poder ejecutivo contra el poder judicial», algo que ha calificado como «muy grave». Las grabaciones aportadas se reproducirán íntegramente en el juzgado el próximo martes día 11, cuando están citados a declarar como denunciados Leire Díez y Pérez Dorset. La situación de Díez se complica en un contexto de creciente escrutinio sobre las finanzas y métodos del partido.

A esta causa se suma la declaración del comandante de la Guardia Civil implicado en el caso Koldo, Rubén Villalba, quien también ha señalado a Leire Díez por otro presunto intento de soborno. La contundencia de las pruebas puede ser un punto de inflexión en la investigación.