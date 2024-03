La costumbre que el 58 por ciento de los españoles no tiene y previene el Alzheimer: "Es como una píldora"

Hace poco se publicó un estudio según el cual escribir a mano mejora la memoria y también la capacidad de aprendizaje. Es verdad que no es la primera vez que nos hablan de los beneficios de algo que sin duda se está perdiendo. Por eso en Poniendo las Calles hablamos de los beneficios que tiene esta actividad.

Audio

Las ventajas para nuestro cerebro de escribir a mano: "Funciona como una orquesta sinfónica..." Javier Marín Serrano explica en Fin de Semana los resultados de un estudio que revela los beneficios neurológicos de escribir a mano 03 feb 2024 - 13:26





"Yo escribo la lista de la compra, apunto cosas en el cuadernillo de trabajo, ideas y poco más", reconoce Rosa Rosado a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles," ya que la radio y demás nos pasamos el día delante del ordenador y como nosotros, mucha gente": ¿Cuándo fue la última vez que escribiste algo en papel?

No se olvida escribir, porque es como montar en bici. Lo que pasa es que, claro, la letra se vuelve fea. Escribir nos ayudaba a aprender y a recordar todos esos apuntes que teníamos con los que íbamos al examen, eso ahora con los tablets de los coles se está perdiendo.





Entonces con ellos se está perdiendo también la caligrafía tradicional, que, el tener una letra bonita, eso es algo personal e intransferible, ya es algo que te pertenece, que solo la tienes tú. No hay dos letras iguales y eso con la letra virtual, pues no pasa. No es tuya, no es real.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La costumbre que el 58 por ciento de los españoles no tiene

Aunque el 58% de los españoles escribimos habitualmente, en muchos casos se limita la lista de un poco más y poco más y eso es lo que pasa desde que la tecnología nos ha invadido. Pero en Poniendo las Calles queremos destacar lo importante que es continuar con este hábito,porque tiene muchos beneficios.





Primero, ejercita la memoria. Nos ayuda a expresar mejor las emociones y activa más regiones de nuestro cerebro que si escribimos a través del teclado. La neuropsicóloga Ana Martínez explica que "las principales son el área motora, que es cuando el cerebro le dice a tu mano que coja el boli, que haga la pinza".

"Después activa el área visual y lo que hace también es activar la coordinación entre la mano y el ojo cuando está escribiendo y una vez que esto se ha realizado correctamente y comenzamos a escribir en el papel, comienza la actividad más cognitiva que puede ser creadora o creativa", reconoce.





La neuropsicóloga Ana Martínez revela en Poniendo las Calles que "cuando escribimos algo que parte de cero y puede ser en copia, en reproducción de memoria, entonces se estimula, aparte de las tres que se estimulan siempre en función de la actividad que hagamos con el papel y el boli, se pueden estimular otra serie de áreas".

"Es como una píldora"

Ana Martínez señala a Carlos Moreno 'El Pulpo' y Rosa Rosado en Poniendo las Calles que "cuando mandamos a estas personas mayores que pueden padecer una demencia o un principio de demencia o Alzheimer, les estamos haciendo recordar ese recuerdo, esa activación de las zonas o áreas relacionadas con la memoria".





"Hacen que se produzca una especie de entrenamiento cognitivo que previene de un deterioro mayor", revela la neuropsicóloga, "es como una píldora de medicación que le damos al cerebro": "Entonces, siempre que escribamos, estamos ayudando a nuestro cerebro a no envejecer".