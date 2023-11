Un vecino de Toledo hace un examen con la pierna rota y esta decisión cambia su nota por completo

Aunque no sea ético hacerlo, hacer chuletas es una práctica universal. Ante esos exámenes a los que uno ha ido apurado, hay quienes se han guardado un as bajo la manga para salir del paso. Si no te pilla el profesor se convierte en un éxito, pero si sucede lo contrario puede tener graves consecuencias. Para que salga bien, muchas veces depende del contexto.

Es el caso de este oyente de 'Herrera en COPE' que quiso contar su anécdota en 'La Hora de los Fósforos' en 'Herrera COPE'. Carlos, que llamó desde Toledo, es el ejemplo perfecto de que hay veces que 'no hay mal, que por bien no venga'. Acudió a un examen con la pierna rota. Por ello, hubo una decisión clave que determinó su resultado final en la prueba. Descubre que le pasó y escucha el siguiente audio.

Audio



Desde los intercambios de exámenes hasta las chuletas en bolígrafos

En 'La Hora de los Fósforos',Alberto Herrera, en lo que se refiere al caso de Alicia, la chica que contó en redes como hizo su Trabajo de Fin de Grado con Chat GPT en menos de una hora, quiso preguntarle a los oyentes acerca de sus mejores anécdotas con las chuletas en clase, ya fuese como alumno o profesor. Para romper el hielo, Ángel nos contó su anécdota más ingeniosa. Ocurrió en el año 81 con su profesor de filosofía, quien tenía fama de ser un profesor poco avispado a la hora de pillar a sus alumnos copiándose.

Sin embargo, todo eso cambió en COU, cuando llegó el primer examen. "El tío había estado haciendo un curso para que no copiara la gente en Palencia durante todo un verano", señaló el oyente. Ya en otro examen, sus compañeros y Ángel intentaron cambiar de estrategia: alumnos de su clase les pasaron el examen por debajo de la puerta y, Ángel y sus amigos,hicieron el examen en la sala de profesores. Sin embargo, el docente, antes de comenzar, pasó lista y se percató de quien se había copiado fuera del aula.

Otra de las anécdotas más icónicas la contó Tomás, de Palma de Mallorca. Este oyente de 'Herrera en COPE' se definió como "pioneros en cambiar el tema de copiar, de los típicos papelitos". Tomás contó como con 14 años, desmontó un reloj con el que consiguió meterse unas chuletas. El profesor al acabar le miró el reloj y le dijo: "No le suspendo porque le he pillado fuera de tiempo del examen, pero esto me lo quedo hasta que me jubile".

Fue entonces cuando, al tiempo, cuando Tomás le arreglaba el coche en su taller y este profesor le contó como enseñaba a sus alumnos, ese mismo reloj como muestra de que "a él no se le puede llegar a engañar".

Aunque si hubiese un premio al método más ingenioso, se lo llevaría Antonio con a lo que él llamó "El avance de los bolis Bic". El oyente nos contó como para un examen de historia se hizo las chuletas guardadas dentro de varios bolígrafos, como los clasificó y los guardó en su calcetín. Descubre más historias en el siguiente audio.

Audio



