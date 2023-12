¿Por qué es tan preocupante que dejemos de escribir a mano? "Están absolutamente hiperestimulados"

¿Cuando fue la última vez que cogiste un papel y un bolígrafo o un lápiz? Ya no escribimos cartas, ya no escribimos diarios, ya no tomamos notas a mano y por no escribir, ni siquiera hacemos la lista de la compra...

El 58% de los españoles todavía escriben habitualmente a mano, aunque sea para hacer la lista de la compra, apuntar algo en el trabajo o transmitir algún mensaje.

En Alemania y el Reino Unido las encuestas muestran que uno de cada tres adultos no ha escrito nada a mano en los últimos seis meses.

Y claro, si los adultos no cogemos un boli, imagínate los niños, que son nativos digitales.

Puedes decir ¿Y qué? Los tiempos cambian y es verdad, pero queremos poner el foco en la importancia de seguir escribiendo a mano aunque la tecnología invada nuestra vida.

¿Por qué deberíamos al menos compatibilizar ambas escrituras, la digital y la manual?

Escribir a mano es un acto de sana rebelión en nuestros días, esta es la teoría que defiende Carlos Javier González Serrano, profesor de filosofía y orientador de bachillerato.

Para él, la escritura tradicional es una manera de ralentizar el tiempo.

Para combatir estos tiempos de estrés y prisas en los que vivimos,escribir a mano nos ayudará a recuperar la calma y la concentración: “Lo veo todos los días en mis chavales. Yo les hago una breve presentación y discutimos en grupo. Al final de la clase lo que hago es invitarles a escribir. Y yo me doy cuenta en esos últimos quince minutos cuando ellos están escribiendo a mano, lo que hacen también es, empezar a pensar con más hondura. Empiezan a detenerse esos tiempo frenéticos en los que están absolutamente hiperestimulados”.

Escribir a mano es un acto que requiere tiempo, tiempo para pensar, tiempo para cuestionarnos, tiempo para inventar, e incluso tiempo para buscar soluciones. Añadía Carlos Javier en 'La Tarde': “Cuando voy a las universidades me doy cuenta que falta esa pausa, porque damos por hecho todo de manera absolutamente adogmática”.

La importancia de tomar notas

¿Eres de los que escucha alguna idea y toma nota sobre ella? Nuestro experto considera que este ejercicio es importantísimo: “Tomar notas quiere decir que paro, escucho esa información, esos datos y entonces me paro y la pienso”. Y añadía: “Lo que está ocurriendo es que estamos dejando de pensar. Y lo que yo defiendo es que, escribir nos ayuda a parar esos tiempos frenéticos y acogitar, a pensar en un aluvión. Nos ayuda a detener los tiempos, a reflexionar sobre lo dado”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado