El primer sonido del día de Carlos Herrera: el futuro de España tras la decisión de Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el futuro de España tras la decisión de Pedro Sánchez.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Bueno, bienvenidos a este final de abril. A este martes 30 de abril. Día inestable, especialmente en Cataluña y Baleares. Felizmente, va a haber lluvias por esa zona. Bienvenidos al primer día de una nueva autarquía. Bienvenidos al primer día después de la Pantomima sentimental de Sánchez para rearmarse".

"¿No será que aquí no se dijo varias veces? Perdonen, yo sé que el 'ya lo decía yo', es un poco indigno. Pero ya lo decíamos aquí. Un presidente del Gobierno no se va por esas cosas que denuncia. Se va porque hay más cosas y hay veces que organiza determinadas ceremonias para rearmarse, simplemente buscando un clima de impunidad".

"Ningún dolor. No había ningún proceso depresivo, simplemente utilizó a los que se conmovieron ante el hombre enamorado y ya les podemos decir que sois parte de la farsa a todos los que lloraron desconsolados, a todos, a todos y cada uno de ellos, sólo ha buscado munición para desarrollar sus planes, que aún no sabemos en concreto cuáles son, pero que los podemos imaginar".

"Todo lo que convierta la democracia en un régimen autoritario. Sánchez aspira a perpetuarse y para eso ha estado cinco días riéndose de todo y de los suyos también, empezando por los suyos. Pero hemos de saber una cosa, todo el que publique noticias en su contra está publicando bulos y todo juez que instruya desarreglos gubernamentales no cumple con la justicia democrática que ayer reclamaba, sin ir más lejos, Yolanda Díaz".

"Esa es la conclusión de estos días. Él sí podrá llamar lo que quiera a la familia de Isabel Díaz Ayuso o a la que sea, y asaltará el Poder Judicial cambiando la ley para también así nombrar jueces y poder asaltar el Tribunal Supremo. Porque en estos cinco días Sánchez lo que ha hecho ha sido coger impulso a través de esta payasada peronista que estuvo bien orquestada".

"Él escenificó un máximo silencio que incluyó la visita al Rey. Para nada, para decirle que se quedaba, pero para que eso indujera a pensar que es que iba a comunicarle su dimisión. Utilizó a su familia. Realizó un cálculo político bastante preciso. Dejó correr los rumores de dimisión y supo aguantar ante toda la rumorología de WhatsApp con relatos imaginativos sobre Pegasus, Israel, negocios de su señora en África y todas esas cosas".

"Toda esa ceremonia de confusión perfectamente conveniente. Y tras la payasada, como le decía, llega el amanecer autárquico. ¿Cuál será ese amanecer atlántico? No lo sabemos aún, pero puede ser una buena ley de bulos en el que la gente de su confianza decidirá lo que es mentira o no es mentira".

"Yo no sé si piensa reconstruir la censura previa, pero bueno, tampoco me extrañaría tanto. Y lo mismo con la instrucción de los jueces. Todo eso cabe en esa expresión que ayer utilizaba, que es temblorosa. A partir de ahora, punto y aparte, punto y aparte es una inquietante amenaza en boca de un populista de libro que además está respaldado por una secta".

"A veces una secta un poco histérica y llorona, pero una secta. No se fíen ustedes de los mesías que dicen que van a defender la democracia, porque normalmente cuando eso ocurre es la democracia la que tiene que defenderse de ellos. Las La jornada de ayer la completó con dos de sus elementos habituales. Primero, un trabajito de los sinvergüenzas del CIS y un masajito en Televisión Española".

"Esa era toda la performance. Todo el plan que, desde luego, nadie podrá negar que es audaz como siempre, pero también desvergonzado, ha sido lo que aquí anunciábamos repetidamente un acto falsario de trilerismo político. Una suerte de autogolpe, si quieren ustedes bien fingido, con una comparecencia teatralizada, victimista, manipuladora, que desde luego pasará a la historia de las infamias".

"En realidad, una amenaza a la democracia, un anuncio totalitario. Porque a partir de ahora, nos guste más o nos guste menos, será el franquismo quien pretenda decidir quién es demócrata y quién no es demócrata. Y pueden ustedes colegir, conociendo el paño, que será demócrata el que esté con él, y no será demócrata el que no esté con él".

"Ha sido una ceremonia, un guion estrictamente populista. Fíjense ustedes. Primero se hace víctima de una conspiración antidemocrática. Se hace el dolido, el atacado, el diezmado por los comentarios malvados en torno a su persona y la de su esposa".

"Inmediatamente, en aquella malhadada carta acusa a los malos y aquella carta a los Filipenses, que era una carta para enmarcar a los malos jueces y la prensa. Dices que te retiras a pensar. Pides apoyo popular, incluidas una serie de histéricas y de lloronas con lágrimas de modistilla que ponen todo el teatro necesario para que luego tú digas que te sacrificas por el pueblo, que sigas amenazando a todos tus enemigos".

"Total, realmente lo que vivimos ayer fue la única decisión que cabía esperar de un impostor de ese tamaño, que como les dije al principio, es lograr impunidad. No era imposible adivinarlo. De hecho, aquí lo hicimos y lo dijimos repetidamente. No habrá suficiente sitio en el basurero de la historia para acoger a un individuo como este".

"Como siempre, todo en él era mentira. La conclusión es que él sigue. Pero ojo, nosotros también seguimos. Hasta el último suspiro. Y como se hizo popular en la pandemia. Ojo. Porque nosotros también salimos más fuertes. Y si no al tiempo".