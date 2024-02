La alternativa a las pasas, que mejorará tu memoria

Muy de madre y de abuela era la frase. "Vas a tener que tomar rabos de pasas para esa memoria" y razón no les faltaba, porque la uva pasa es una fuente importante de flavonoides, lo que va a suponer una inyección extra para nuestra memoria. Sin embargo, no tiene que ser exclusivamente esa la receta para retener un poco más, que es sin lugar a dudas una de las grandes preocupaciones cuando se van cumpliendo años.

Víctor Serrano, experto en nutrición y dietética, nos da claves para seguir mejorando nuestras funciones cerebrales a través de la dieta diaria. Para la memoria la fruta y la verdura son ideales. También el té es bueno, pero no solo para memorizar más tiempo, sino que también ayuda al aprendizaje, por lo que tiene una doble misión. El magnesio también ayuda en esta labor y lo obtenemos con las almendras, espinacas, aguacates o un suplemento.

El funcionamiento cerebral

Con los alimentos que incluimos u olvidamos poner en la lista de la compa afectamos al correcto funcionamiento del cerebro. Un ejemplo para entenderlo. Evitaremos el estrés oxidativo y la inflamación si nuestros menús incluyen el aguacate, las espinacas, el brócoli o los arándanos. También la granada es un buen antioxidante.

El cerebro necesita sus nutrientes para seguir funcionando como un reloj. Es importante tomar pescado azul para que no falte la dosis necesaria de omega 3.

Evitar accidentes

En nuestro día a día nos cuidamos de evitar accidentes en la carretera, en la cocina o en el trabajo. Pues también tenemos que poner nuestra atención a evitar los accidentes y las enfermedades cerebrales. Es un temor común, pero podemos evitarlos o retrasarlos en el tiempo. Las vitaminas B, B6, B12 y ácido fólico no pueden faltar en nuestro sistema de alimentación correcto.

Para un buen funcionamiento cognitivo y para la formación de neurotransmisores, Serrano nos advierte de las bondades de la carne roja como el hígado o pescado, especialmente la sardina, por su alto aporte de hierro. También el zinc colabora en esta función y nos llega a través de la carne roja o los frutos secos.



No hay que olvidar beber la cantidad de agua recomendable, hacer deporte y tener un buen descanso. Nuestro cerebro agradece una dieta equilibrada de la que no hay que eliminar el café, pero no puede ser objeto de una gran dependencia. En pequeñas dosis es bueno.