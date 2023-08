En la era de los ordenadores: la importancia de escribir a mano

¿Cuándo ha sido la última vez que has escrito a mano? ¿Eres de esos rara avis que siguen usando cuadernos ya sea en el trabajo o en tu vida, como un diario, por ejemplo?

Porque en la era de los ordenadores, la informática e internet, la mayoría hemos dejado el papel y el boli en un segundo plano. Lo normal, en estos momentos, es llevar la lista de la compra en el móvil y utilizar, como si tal cosa, las pantallas en cualquiera de los formatos existentes, los teclados y las notas de voz.

Aún queda la generación de quien escribe este artículo que compra de vez en cuando un bolígrafo y una agenda en papel, o una libreta bonita. Si hablamos de escribir con pluma, ahí ya sí somos un pequeño reducto. El llevar ya manchados los dedos de tinta, algo fuera de contexto.

Pero haberlos, los hay. Me incluyo, como también creo que puedo meter en este pequeño círculo a la profesora de Lengua de la Universidad de Comillas, Pilar Úcar.

La profesora Úcar ha mostrado en Mediodía COPE la pasión que supone para ella la escritura, la caligrafía, el escribir de puño y letra que decimos los de la generación boomer. Porque las nuevas generacioneshan nacido con un teléfono en la mano y han aprendido a escribir antes en un teclado que en papel.

Pero, ¿hasta que punto es bueno volver a la caligrafía? ¿Habría que volver a escribir a mano?

Escribir a mano favorece la armonía personal

Hablar de manual en estos tiempos parece fuera de lugar, pero existen cursos para practicar la caligrafía, la buena escritura. Eso sí, como afirma la profesora Pilar Úcar "hay padres que quieren que sus hijos vayan a cursos de caligrafía, pero más como algo lúdico que por ser algo beneficioso".

Porque escribir a mano "favorece la armonía personal. La práctica de la caligrafía nos ayuda a la concentración, el orden, favorece la creatividad", subraya la profesora, además en el caso de los niños "vamos viendo cómo van cambiando de letra, de formato y que importante es pasar de lápiz a bolígrafo, y eso favorece el desarrollo de sus habilidades".

Porque qué importante es la letra y cuánto refleja de nosotros "es bueno, muy bueno escribir a mano aunque solo sea la lista de la compra", insiste Pilar Úcar que pese a verlo todos los días en sus clases en la Universidad de Comillas sigue asombrándose como los chicos toman los apuntes con el ordenador, "primero se tomaban los apuntes a boli, luego se pasó a los bolinchis de colores, cada época ha tenido nuestra forma de escribir, de la monocromía se pasa a los marker, a los subrayadoresy, de ahí, a los ordenadores, ahora solo se oye en las aulas el tecleteo".

La profesora de Lengua sigue manteniendo sus exámenes a mano, "pero cada vez menos, además, la pandemia creó el on line famoso, hacerlo todo a través del ordenador. Pero mis exámenes son a papel fungible".

En esos momentos, es cuando uno se da cuenta de lo poco acostumbrados que están los universitarios y los estudiantes en general de hoy en día a la escritura manual, "escriben con una caligrafía ilegible, no saben escribir o hacen una letra muy pequeñita porque creen que no les va a caber todo en las hojas que se les da o la letra es muy grande porque no tienen nada que decir", destaca.

Escribir un diario, la lista de la compra, qué llevar en la maleta

"Soy de listados, de libretas. Me ayuda a concentrarme, a no despistarme", confiesa la profesora de la Universidad de Comillas que insiste en que hay que escribir, hay que "hacer la lista al hacer una maleta, la lista de la compra, ¿un diario? Por supuesto, ahora existe la palabra diarista, uno puede escribir al principio del día cómo visualiza esa jornada y luego al final del día ver qué se ha cumplido".

No podemos pasar por alto, como dice la profesora Úcar que "a través de esa caligrafía te animas a leer. Yo necesito sentarme, parar, visualizar. Entran en juego muchas capacidades, la memoria, es un efecto de retentiva muy bueno".

Y tras escribir todos los días un rato, vienen los resultados que es cuando los estudiantes dicen, "me gusta".

Todo es empezar, por ejemplo, "con una palabra y escribe cuatro frases. Es un hábito que hay que recuperar aunque tengamos el ordenador porque ya ni leemos la receta del médico, la llevamos en el teléfono", concluye.