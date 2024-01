El alimento "detox" que incluir en tu dieta y que "ayuda" a adelgazar esos kilos que has cogido en Navidad

Tú también te has subido a la báscula estos días y has visto que las cifras previas a la Navidad son cosa del pasado. En estas fiestas has comido mucho y, como dice el doctor de Poniendo las Calles, Darío Fernández, "eso es salud". Ahora, nos ayuda a adelgazar esos kilos que has cogido recomendando un alimento "detox".

Después de unas esperadísimas navidades en las que hemos disfrutado de comidas más copiosas y días de descanso con familia y amigos, toca comenzar el año con la mejor versión de nosotros mismos, perdiendo algo de peso, pues estas fiestas, de media, pueden sumarnos unos cuatro kilos según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad.

Así que es normal que te estés preguntando cuáles son los alimentos que tenemos que incluir en nuestra dieta para perder los kilos extras de las comidas navideñas. Eso sí, el principio de año está lleno de propósitos como adelgazar o hacer más deporte que, en la mayoría de casos, se queda en simples promesas. No queremos eso.

Ahora sólo se trata de adoptar un enfoque gradual y saludable para perderlos, sin agobios y sin locuras. El primero es recuperar la rutina de deporte que seguramente también se haya visto afectada. Pero somos lo que comemos, por eso hay que readaptar esa alimentación que hemos alterado con la excusa más que justificada de estas fiestas.

Adelgazar esos kilos que has cogido en Navidad

Antes de empezar, es importante establecer metas realistas y alcanzables. Por lo tanto, es esencial adoptar un enfoque equilibrado y sostenible para evitar la pérdida de peso rápida y poco saludable. Además, conviene recordar de que esto son referencias generales y cada cuerpo y metabolismo funcionan a ritmos diferentes.

Antes de entrar en materia, te recordamos que lo ideal para bajar de peso sería acudir a un profesional de la salud que te confeccionará una dieta que sea adecuase a tus necesidades, además de una serie de ejercicios para complementar la buena alimentación con el deporte.

No hay que preocuparse en exceso por haber aparcado el gimnasio estas semanas ni por haberse pasado con el dulce, porque todo tiene solución si te pones en manos de los expertos. Estos coinciden en la necesidad de hidratarse bien, ya que debido al abuso de sal y alcohol y el aumento de comida de estos días, la retención de líquidos aumenta.

En este sentido, el doctor también alerta en Poniendo las Calles de esos zumos "detox". Suelen ser una forma de incluir distintos vegetales con capacidades antioxidantes, diuréticas y con enzimas naturales, pero el exceso de limón puede provocar otros problemas, sobre todo, en nuestra boca.

El alimento "detox"

Darío Fernández señala como un alimento "detox" natural a las alcachofas. No solo porque esta planta tiene propiedades diuréticas, sino porque contiene flavonoides antioxidantes que colaboran con el hígado. Por ejemplo, la cinarina es capaz de estimular la producción de bilis, lo que favorece la digestión.





De alguna manera, la fibra de la alcachofa se encarga de secuestrar grasa de la comida para que el organismo no la absorba. Puedes cocinar las alcachofas de diferentes formas, pero hacerlas al vapor es la forma en la que conservarás más sus beneficios. No hay excusa para regresar a ese peso que tenías previo a las fiestas.