Santi Cañizares da la razón por la que cree que el Inter de Milán eliminará al Barcelona: "De verdad"

Madrid - Publicado el 01 may 2025, 10:49

El Barcelona tendrá que esperar al partido de vuelta de semifinales del próximo martes para saber si se clasifica para la final de la Champions League. Los azulgranas empataron 3-3 ante el Inter de Milán en un partido de auténtica locura en el que Lamine Yamal brilló para que su equipo pudiera sacar un empate pese a ir perdiendo 0-2 y 2-3. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en la final ante el ganador de la otra semifinal entre el Arsenal y el PSG (0-1 en la ida).

EFE BARCELONA, 30/04/2025.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (d) anota el primer gol del equipo durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles FC Barcelona e Inter en el estadio Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE / Alberto Estevez.

El partido comenzó con la duda de si podría jugar Lamine, que se tuvo que retirar del calentamiento debido a unas molestias que finalmente superó. Y a los 30 segundos, una llegada de Dumfries la aprovechaba Thuram para marcar de tacón el 0-1. El holandés se convertía en el héroe después de marcar el 0-2 de media chilena a la salida de un córner. Pero el Barcelona demostró que este año no le importa tener que remontar y Lamine Yamal metió a su equipo en el partido, con una jugada personal espectacular para hacer el 1-2. Antes del descanso, un centro de Pedri lo cabeceaba Raphinha al segundo palo y dejaba la pelota para que Ferran Torres empatara llegando desde atrás. La mala noticia de la primera parte fue la lesión de Koundé.

AP / Cordon Press Los futbolistas del Barcelona celebran el empate contra el Inter de Milán.

En la segunda parte, el Inter se adelantaba otra vez con otro gol de Dumfries a la salida de un córner, con un remate que rebotó en la defensa azulgrana. Pero Raphinha respondía rápido con un gran disparo desde la frontal en la salida de un córner que tocaba en el larguero y en Sommer y la pelota se metía en el fondo de la portería para dejar el 3-3 con el que acabó el partido.

santi cañizares avisa del peligro del partido de vuelta

Santi Cañizares, comentarista de El Partidazo de COPE, opinó que el Inter de Milán será el equipo que pase a la final en esta eliminatoria y avisó de lo difícil que será para el Barcelona jugar en el Giuseppe Meazza: "Yo personalmente creo que en Milán es muy difícil ganar. El Inter plantea unos partidos muy duros, muy complicados, donde defiende bien, no te ahoga en el ataque y que al mismo tiempo luego llega. Te hacen unos partidos muy tontos. Yo he jugado ahí, de verdad. Y es como que es el partido muy tonto, es 30 minutos y no ha pasado demasiado. Pero de momento te llegan, te llegan varios y tienen facilidad para hacer gol. Yo creo que es de los campos más difíciles para ganar un partido de fútbol ahora mismo y siempre en Milán".