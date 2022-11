Este es el superalimento del día a día clave en tu dieta para adelgazar: está cargado de proteínas

Sin llegar a vivir obsesionados por perder peso o saber qué poder calórico contiene tal o cual alimento, una de las grandes preocupaciones de una parte del mundo es perder esos kilos de más que tenemos. Para ello, tu plan nutricional se convertirá en el pilar que sustente la consecución de tus objetivos, tener en cuenta cuáles son los que mejor actúan contra ese exceso es clave. Las proteínas son una fuente necesaria para cualquier régimen y hay determinados alimentos que cuentan con una gran dosis de esta sustancia.

Sin embargo, conviene recordar que es importante no abusar de ningún alimento. Así lo aseguran los expertos en nutrición, pues en toda la base de una dieta es fundamental que haya una variedad y que no nos centremos en determinados productos. Las proteínas no pueden venir solas, como sucede en el resto de dietas, pues hace falta que el déficit calórico se soporte en un aumento del ejercicio físico.

¿Qué proteínas son buenas?

Además, siempre que planteamos escenarios hiperproteicos, debemos tener claro que no todas las proteínas son iguales. Hay que establecer diferencias entre las proteínas de alto valor biológico y las proteínas de bajo valor biológico.





Todo tiene una relación directa con los aminoácidos. Las primeras contienen los nueve esenciales y coinciden con las proteínas que vienen de los animales como los lácteos, carnes, mariscos, pescados y huevos.

Por su parte, los alimentos de origen vegetal serían los considerados de menor calidad biológica al contener un menor número de aminoácidos esenciales. Esto no significa que debamos solo consumir productos de origen animal, sino que en el caso de las proteínas vegetales debemos combinarlas para obtener sus beneficios.

Los alimentos con más proteínas

El primero que hay que tener en cuenta son los lácteos bajos en grasa. Los quesos más tiernos, frescos y blandos o diferentes tipos de yogures que veamos con un bajo contenido en carbohidratos y grasas, como sucede con algunos yogures griegos y con ciertas leches son clave en cualquier dieta.

El rey de las proteínas biodisponibles es el huevo. Un superalimento del día a día en toda regla donde descubrimos que la mejor opción para disfrutar al máximo de sus proteínas es ingerir solo la clara. En cualquier caso, la opción huevo siempre es buena, aunque con la mesura de cómo lo vayamos a consumir: siempre convendrá hacer un huevo a la plancha o un huevo cocido antes que los huevos fritos, los revueltos o las tortillas.

La carne blanca no puede faltar. No es una cuestión de color, ya que el lomo o el jamón es una gran fuente de proteínas. Sin embargo, las carnes de pollo, pavo y conejo son igualmente proteicas y muy bajas en grasa.

Por último, el pescado es el más beneficioso, pero debe ser blanco. Los azules tienen más grasas. La merluza, el bacalao, el rape, la lubina, el gallo o el lenguado son fuentes de proteínas muy grandes.