No paramos de decir que nuestros actos influyen en el cambio climático directamente. Si todos nos concienciamos será más fácil revertir la situación que está provocando que el planeta cada vez dé más muestras de que sus recursos se acaban. No contaminar, reciclar, consumo sostenible, respeto al medio ambiente. Si nos paramos a pensar no son actos tan complicados de llevar a cabo. Por eso hoy vamos a hablar con Albert Bosch ecoaventurero y fundador del proyecto BLUEBRO.