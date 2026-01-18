El sinhogarismo llega a jóvenes de entre 18 y 30 años: "Son personas tanto nacionales como de origen extranjero"

El presentador del programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo', ha analizado la cruda realidad del sinhogarismo en España, acentuada por las recientes olas de frío. En nuestro país, cerca de 40.000 personas viven en la calle, una cifra que pone de manifiesto una problemática a menudo invisible. Para profundizar en esta situación, el programa ha contado con la intervención de Beatriz Fernández, directora de la Fundación ARRELS, entidad que desde hace casi 40 años acompaña a las personas sin hogar en Barcelona.

Un aumento sin precedentes en Barcelona

Beatriz Fernández ha confirmado que la entidad ha atendido en 2025 a 3.350 personas, "la cifra más alta desde que se abrió Arrels". Este dato supone un incremento del 3% respecto a 2024 y refleja la creciente complejidad del fenómeno en la capital catalana. La directora ha explicado que ofrecen una atención integral, desde acompañamiento en la calle hasta servicios básicos, un centro abierto y alojamiento.

Este aumento del sinhogarismo se ha detectado en casi todos los distritos de la ciudad. Sin embargo, se ha producido un cambio en su distribución geográfica. Barrios que tradicionalmente no ocupaban los primeros puestos, como el distrito de Sans y el distrito de l'Eixample, han superado a Ciutat Vella, que históricamente concentraba el mayor número de personas viviendo en la calle y ahora se encuentra en tercer lugar.

Nuevos perfiles: mujeres y jóvenes

Aunque no se puede hablar de un perfil único, Fernández ha señalado que mayoritariamente la persona que vive en la calle es un hombre de entre 45 y 50 años que lleva una media de cuatro años y tres meses a la intemperie. Sin embargo, ha alertado de un cambio de tendencia: "está incrementando el número de mujeres y el número de jóvenes de entre 18 a 30 años que se encuentran en situación de calle". Sobre la realidad oculta de las mujeres sin hogar, ha añadido que son "personas tanto nacionales como de origen extranjero", en un porcentaje similar.

La directora de ARRELS ha insistido en que nadie está libre de acabar en la calle. Ha recordado las palabras de una de las personas a las que atendían: "vosotros estáis más cerca de estar donde estoy yo que no de tener un yate en el puerto de Barcelona". Esta frase, según Fernández, refleja una verdad impactante, ya que las historias de vida de las personas sin hogar suelen incluir "rupturas familiares, problemas con el trabajo o con la vivienda".

Morir de frío en pleno siglo XXI

La crudeza del sinhogarismo se ha hecho todavía más patente con la noticia del fallecimiento de dos personas en la calle durante la reciente ola de frío en el área metropolitana de Barcelona. Una de las víctimas era una persona a la que la propia fundación conocía. Fernández ha asegurado que la reacción ante estas muertes es de "indignación y pena".

La directora de ARRELS ha calificado de "indignante" que estas muertes se produzcan "en pleno siglo XXI en una ciudad como Barcelona", con recursos económicos y un clima relativamente suave. "Nos parece triste porque son vidas humanas que se pierden y que además se pierden de la forma más inhumana posible: en la calle, sin un techo, sin nadie y de forma totalmente anónima", ha lamentado.

Para combatir el problema y visibilizarlo, la fundación realiza potentes campañas de sensibilización. Según Fernández, su fuerza radica en que "se centran en la causa, no en la marca" y en que "son las mismas personas las que explican la situación que han vivido". De esta forma, se busca dar voz a los protagonistas y mostrar la posibilidad de una nueva vida que dé esperanza, explicando las causas del problema y qué se puede hacer para solucionarlo.