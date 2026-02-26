Sergi Macip, experto en psicología del trabajo: "Lo más vistoso siempre acaba siendo el salario, pero cuidado con eso, son igual de importantes las posibilidades de crecimiento"

La percepción de que España no logra retener a sus profesionales más cualificados es un debate recurrente. En el programa 'Poniendo las Calles', Carlos Moreno 'El Pulpo' ha abordado este "temazo" con Sergi Macip, experto en psicología del trabajo y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, para entender las causas de la llamada fuga de cerebros, una realidad que afecta especialmente a los jóvenes con futuros brillantes.

Un mercado laboral globalizado

Frente a la idea de una "fuga de talentos", Sergi Macip propone un enfoque diferente en los micrófonos de COPE. "Yo lo que abogo es por un enfoque de que hay un mercado laboral internacional y que hay movilidad", ha señalado. Según el experto, este fenómeno es bidireccional, ya que profesionales formados en otros países también llegan a empresas españolas, por lo que no debería considerarse algo negativo, sino una oportunidad de "enriquecimiento y capacitación".

Las claves de la alta rotación

El experto ha destacado que actualmente nos encontramos en un momento de alta rotación laboral, no solo a nivel internacional, sino también interna. "Dentro de los últimos 10 años, estamos en este momento en momentos de más rotación de trabajadores", ha afirmado, situando la cifra en un "2,8 % de trabajadores que cada año cambian de trabajo". Esta movilidad se debe a una mayor oferta general y a que los trabajadores, más formados, buscan proyectos "más retadores".

Gemini Un trabajador con un documento de baja laboral hablando con el personal de recursos humanos de su empresa

Macip también ha matizado que esta competencia entre empresas se da sobre todo en dos polos. Por un lado, en sectores con "condiciones un poco más precarias" y, por otro, en aquellos donde la "innovación tecnológica" es constante y existen perfiles muy demandados.

Lo más vistoso siempre acaba siendo el salario, pero cuidado con eso, son igual de importantes las posibilidades de crecimiento""

El salario no lo es todo

Cuestionado por si los salarios bajos en España son los únicos responsables, Macip es claro. Aunque reconoce que "lo más vistoso siempre acaba siendo el salario, pero cuidado con eso", insiste en que hay otros factores igual de relevantes, sobre todo en puestos de valor añadido. En este sentido, ha explicado que el talento no se fideliza solo con un buen sueldo, sino con un relato basado en "condiciones reales".

Para un trabajador, la clave está en encontrar un equilibrio. Macip enumera elementos como "las posibilidades de crecimiento, el entorno y el tipo de liderazgo que hay, el proyecto". Estos aspectos, según él, "acaban siendo muy importantes" y marcan la diferencia frente a la situación que afrontan, por ejemplo, muchos científicos en España con condiciones precarias.

Alamy Stock Photo Hombre durante una entrevista de trabajo. Concepto de recursos humanos.

Respecto a la alta movilidad entre los jóvenes, el profesor ha apuntado que, si bien las cifras son altas, hay que ser "cautos". Su situación personal y familiar, con menos ataduras "hipotecarias", les permite tener más "libertad para intentar nuevos retos laborales". Por ello, no cree que sea una característica de las nuevas generaciones, sino una "cuestión vinculada a esta etapa concreta de entrada en el mundo laboral".

Para retener talento, la receta es cuidar de las personas""

Finalmente, Macip ha ofrecido la que considera la receta para que las empresas puedan fidelizar a sus equipos. "Para retener talento, la receta es cuidar de las personas", ha sentenciado. Esto implica un "cambio de paradigma" para abandonar la gestión "estrictamente administrativa" o "autoritaria".

Este nuevo enfoque consiste en poner el foco en el bienestar de los empleados a través de buenas condiciones materiales (salario, horarios, teletrabajo) y también en el funcionamiento interno, como la comunicación o los tipos de liderazgo. "Encontrar estos ambientes de trabajo, cuidados donde se cuida la persona, realmente es un privilegio cuando pasa", ha concluido.