Guille Uzquiano, sobre el adiós de Griezmann: "No puede permitirse irse así del Atlético, la oferta de Estados Unidos seguirá en verano"

La continuidad de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid está en el aire. Según se ha comentado en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, la incertidumbre es tal que ni en el propio club tienen certeza sobre la decisión del francés, quien cada día tiene una idea diferente sobre su futuro más inmediato.

Una salida imperdonable

El periodista Guille Uzquiano ha calificado como "una locura" que el delantero se plantee una salida a mitad de temporada. Uzquiano ha recordado que Griezmann "ya se fue una vez por la puerta de atrás" y ha insistido en que, como uno de los jugadores más importantes de la historia del club, no puede permitirse un adiós similar.

El principal argumento para su permanencia es la posibilidad de levantar un título. Con el Atlético vivo en la Copa del Rey y en la Champions League, la oportunidad de ganar un trofeo importante con el club, algo que nunca ha logrado, parece un motivo de peso para quedarse hasta final de temporada.

Un legado en juego

A pesar de su gran rendimiento, Griezmann sigue siendo cuestionado por un sector de la afición tras su marcha al Barcelona. Como ha señalado Uzquiano, "en la afición nunca va a ser un jugador como Koke, ni como otras leyendas del Atlético de Madrid". Una segunda salida, y en estas condiciones, difícilmente sería perdonada.

El propio periodista ha vaticinado que, de producirse esta salida, el delantero no tendría la despedida que merece y recibiría "más pitos que aplausos". Uzquiano considera que las ofertas de Estados Unidos, ya sea de Orlando, Miami o Los Ángeles, seguirán sobre la mesa en junio, por lo que no ve motivo para precipitar una decisión que podría dañar para siempre su estatus en el club.