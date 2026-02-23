El talento ya no se fideliza con un relato: las empresas necesitan condiciones reales para retenerlo

La presión salarial se consolida como el principal motivo de cambio de empleo en España. Según el X Barómetro DCH sobre Gestión del Talento 2025/26, elaborado por EAE Business School para la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH), casi el 75% de los empleados que dejan su empresa lo hace por el sueldo. A este factor le siguen la falta de un plan de carrera profesional (54,9%) y los largos desplazamientos al lugar de trabajo (22,9%).

Estos datos evidencian que la propuesta de valor al empleado se centra cada vez más en factores tangibles. "Las organizaciones están entendiendo que el talento ya no se fideliza con relato, sino con condiciones reales: salario competitivo, desarrollo profesional y flexibilidad efectiva", señala Sergio Carol, profesor de EAE Business School y responsable del estudio. Carol añade que "el verdadero reto no es incorporar más iniciativas, sino integrar de forma coherente talento, tecnología y liderazgo para construir modelos sostenibles a largo plazo".

Liderazgo orientado a personas

El barómetro confirma un cambio en el perfil de liderazgo que buscan las compañías. La gestión de equipos y la motivación (63,2%) se ha convertido en la competencia más importante al contratar directivos, por delante de la visión estratégica (54,9%). Las empresas demandan líderes capaces de mantener el compromiso y el rendimiento en entornos de incertidumbre. En paralelo, las competencias más valoradas en las nuevas incorporaciones son la adaptabilidad y flexibilidad (60,4%) y el trabajo en equipo (52,7%).

Se produce una paradoja: aunque el salario es el principal motivo de salida, el factor que más atractiva hace a una empresa es el clima laboral (52,1%), seguido de los salarios competitivos (45,8%). Esto revela que, si bien las empresas reconocen la importancia de la cultura interna, siguen enfrentando una alta rotación impulsada por factores económicos.

El modelo híbrido se consolida

La flexibilidad se ha convertido en un pilar fundamental. El 73,7% de las organizaciones en España ya aplica un modelo híbrido, frente a un 24,8% que mantiene la presencialidad total. El formato dominante es el de dos días de teletrabajo semanales (52,8%). " El teletrabajo es una palanca de atracción de talento cuando además no puedes ofrecer salarios especialmente elevados" explica el profesor Carol.

Esta tendencia se refleja en casos como el de Sara, que tras cuatro años en una empresa de eventos, decidió cambiar a un proyecto que le ofrecía teletrabajo total. "Es cierto que mis subidas salariales no habían sido muy significativas, pero, sinceramente, creo que, si hubieran sido más abiertos con el teletrabajo, probablemente no me habría planteado un cambio", afirma. Sara asegura que trabajar desde casa ha supuesto para ella un antes y un después porque ha ganado en calidad de vida.

Pese a esta consolidación, los datos muestran que en España un 15% de los ocupados ya teletrabaja, una cifra que todavía se encuentra por debajo de la media europea del 24%, lo que indica que aún existe margen de crecimiento en la adopción de esta modalidad según datos de Eurostat

los españoles, entre los europeos que más sufren para llegar a fin de mes

Este panorama laboral se enmarca en un contexto económico complejo para España. El poder adquisitivo medio de los hogares españoles ha crecido un 6,7% desde 2018, una cifra inferior al 9,4% de la media de la OCDE. Socios europeos como Portugal (casi 10%) o Italia (más del 8%) han registrado un avance superior. Organismos internacionales apuntan a la baja productividad como el principal freno a la convergencia de la economía española.

Esta brecha se refleja directamente en los sueldos. Según datos de Eurostat para 2024, el salario medio anual en España alcanza los 33.700 euros brutos, lo que supone 6.100 euros menos que la media de la Unión Europea (39.800 euros). Mientras países como Alemania (53.751 euros) o Francia (43.790 euros) presentan cifras considerablemente más altas, Italia (33.523 euros) se mantiene en un nivel similar al español. Los datos confirman que los países con mayor productividad y poder adquisitivo son también los que disfrutan de mejores salarios.