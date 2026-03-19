La ruta mágica a una hora en tren de Madrid con una primavera brutal: "Es el mejor sitio para ver lobos ibéricos"

En el programa 'Poniendo las Calles', Carlos Moreno 'El Pulpo' ha vuelto a coger la mochila para seguir los consejos del experto en viajes y gastronomía, Pedro Madera. En esta ocasión, el destino es un lugar único en Zamora: la Sierra de la Culebra. Se trata, en palabras de Madera, de "un sitio mágico, superespecial, con una primavera brutal", a pesar de haber sido castigado por los incendios en verano. Su recomendación es clara: "precisamente por eso hay que ir".

El santuario del lobo ibérico

El gran protagonista de la sierra es un habitante que a menudo crea polémica: el lobo ibérico. Para Madera, la experiencia de observar a este animal es fascinante y considera que es "el mejor sitio para ver lobos ibéricos". Empresas como Aerca organizan safaris fotográficos en la zona, en pueblos como Villanueva de Valrojo o Villar de Ciervos. La actividad se realiza en vehículos todoterreno con un guía y en grupos reducidos de máximo cuatro o cinco personas.

Es el mejor sitio para ver lobos ibéricos"

Alamy Stock Photo (Arroyo Ciervas), (Ntra. Sra. del Agavanzal) Río Tera, Sierra de la Culebra, provincia de Zamora

Aunque el avistamiento no está garantizado, el viaje permite "conocer el entorno" y "crear un posicionamiento personal" sobre la figura del lobo. Pedro Madera, como "hijo y nieto de pastores", se confiesa "muy sensible al tema" y entiende que el animal "hace un daño tremendo", pero defiende la importancia de comprender su función cinegética y el hábitat donde se desarrolla, convirtiendo el Camino del Lobo en un motor de futuro para Zamora.

Zamora, una provincia por descubrir

El experto destaca que la Sierra de la Culebra es "un sitio único que no conoce mucha gente" y que se encuentra muy accesible, a poco más de una hora en tren de alta velocidad desde Madrid y a unas dos horas y media por carretera. Pero Zamora es mucho más. Madera resalta que "es una provincia que tiene de todo", desde los famosos chorizos de Fermoselle hasta el río Duero, la ciudad de Toro o la propia capital. Se puede explorar una nueva ruta de fauna y flora para conocer su biodiversidad.

Alamy Stock Photo Fotografía de larga exposición de la Vía Láctea y su centro galáctico en un bosque cerca de la localidad de Villardeciervos y Boya en Sierra de la Culebra, Zamora.

El paisaje zamorano mezcla "la planicie con el cañón", con el Duero como un "tajo de agua por toda la provincia". Entre sus joyas también se encuentran los Arribes del Duero con sus característicos barcos. Es una recomendación clara para una escapada de fin de semana, que se puede completar con las rutas de senderismo inteligentes de Sanabria para descubrir este paraíso natural.