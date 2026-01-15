El infravalorado pueblo de la España vaciada que sobrecoge con sus "esculturas naturales de 200 millones de años": "Además, te puedes comer unos huevos fritos con ternasco"

En el programa Poniendo las Calles de COPE, el experto en viajes y gastronomía Pedro Madera ha vuelto a hacer la maleta junto a Carlos Moreno 'El Pulpo' para explorar la España auténtica. En esta ocasión, el colaborador ha puesto el foco en la red de 'Pueblos Mágicos de España', una iniciativa que busca reivindicar el valor de localidades que no suelen aparecer en las rutas convencionales. "Ha llegado el momento de poner en valor esos sitios secretos, esos sitios que no conoce todo el mundo", ha afirmado Madera, defendiendo un patrimonio que merece ser descubierto, como ocurre en una desconocida comarca churrillera.

Aliaga, el lenguaje de las rocas

El primer destino destacado ha sido Aliaga, en Teruel, un lugar enclavado en las cuencas mineras cuyo lema es 'el lenguaje de la roca'. Según el experto, el paisaje sobrecoge por sus imponentes formaciones geológicas, auténticas 'esculturas naturales' con una historia documentada de 200 millones de años.

La grandiosidad del entorno provoca una sensación única. "No hay que ser ningún experto para quedarte, es que te quedas loco, dándote cuenta lo pequeño que es el ser humano en comparado con la historia de la tierra", ha explicado Madera. Para él, la belleza de Aliaga reside precisamente en esa capacidad de asombrar a cualquiera que recorra sus carreteras.

Alamy Stock Photo Impresionante paisaje del desfiladero de Hoz Mala en Aliaga, Teruel

Más allá de la geología, recomienda pasear por la ribera del río Guadalupe y, sobre todo, sumergirse en la vida local de sus bares tradicionales. Es allí donde se encuentra otra de sus joyas: una gastronomía contundente y deliciosa. "Me encantan esos huevos fritos con un buena pieza de ternasco, es una delicia", ha confesado, destacando el sabor auténtico de la zona, similar al que se puede encontrar en otras rutas gastronómicas de la España vaciada.

Otros tesoros por descubrir

En la misma provincia de Teruel, Madera ha señalado Belmonte de San José, en el Bajo Aragón. Este pequeño pueblo destaca por su silueta, con "una gran torre y una cúpula de la iglesia alucinante" que se recorta en el paisaje. Sus campos de almendros y olivos centenarios y su casco medieval transportan al visitante a otra época, una experiencia que se intensifica con la 'Ruta de las Bóvedas del Frío'.

El viaje continúa por Arjona (Jaén), conocida por ser la 'cuna del rey nazarí' Muhammad ibn al-Jamar, fundador de la Alhambra de Granada. Sus calles empinadas, sus murallas romanas y árabes y el mirador del aljibe ofrecen una panorámica espectacular de los campos de olivos. "Es un sitio, una mezcla entre medieval, barroco, neoclásico, con unas casas maravillosas y, por supuesto, unas almazaras", ha descrito el experto, convirtiéndolo en un destino ideal para los amantes del turismo de interior.

Alamy Stock Photo Escultura en rotonda de Manuel López Pérez, 2012, en Arjona, provincia de Jaén

La ruta también ha hecho parada en La Palma del Condado (Huelva), tierra de vino con D.O. Condado de Huelva y bodegas centenarias, y en Mula (Murcia), un pueblo con una 'energía especial' gracias a su famosa Noche de los Tambores, su arquitectura y una gastronomía que, junto a sus vinos, está viviendo una "transformación interesantísima".

Un desierto de película

Finalmente, la selección de Pueblos Mágicos ha llegado a Tabernas (Almería), el conocido como 'Hollywood del desierto'. Este lugar es un icono del cine, escenario de míticos 'spaghetti westerns' y películas como 'Lawrence de Arabia'. Para Pedro Madera, que ha recordado con cariño a figuras como Clint Eastwood, "el desierto de Tabernas es un escenario maravilloso, fantástico, diferente".

Pero Tabernas es mucho más que un plató de cine. Sus parques temáticos como Ford Bravo o Mini Hollywood conviven con un espacio natural protegido de un ecosistema "muy especial" y una imponente alcazaba árabe. Esta "mezcla de la ficción y de la realidad", según Madera, lo convierte en un destino único que ofrece historia, naturaleza y la magia del lejano oeste en pleno corazón de Andalucía.