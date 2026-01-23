Ricardo Almenar, psicólogo: "Hay una enfermedad universal en las empresas, que yo llamo el CMC al cuadrado, es decir, problemas de comunicación, motivación y compromiso"

El psicólogo organizacional y coach ejecutivo, Ricardo Almenar, ha explicado en el programa Poniendo las Calles de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', cuál es la "enfermedad universal" que afecta a la mayoría de las empresas. Según el experto, se trata de un mal que resume en la fórmula "CMF al cuadrado", originado por los problemas de comunicación, motivación, confianza y compromiso. Almenar subraya que su misión como profesional es potenciar a las personas de la organización para que encuentren un propósito compartido y una respuesta al "para qué de mi esfuerzo", todo dentro de una atmósfera de trabajo tranquila y positiva.

Inteligencia humana frente a la artificial

En un mercado laboral en plena transformación digital, Almenar aboga por la inteligencia humana (Ih) por encima de todo. Aunque reconoce la utilidad de la inteligencia artificial para "optimizar tiempos y tareas rutinarias", insiste en que "el problema no es la transformación digital, sino la transformación cultural". En este sentido, un experto en IA ya avisó de los beneficios y perjuicios de su aplicación, pero para el psicólogo lo fundamental es que las empresas faciliten el aprendizaje y el cambio, teniendo en cuenta la diversidad generacional de las plantillas.

Para el coach, la solución a muchos de estos problemas no la traerá la tecnología, sino el trabajo sobre una "palabreja importantísima, que es el propósito". Este se divide en dos niveles, el profesional y el personal. "¿Yo para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que a mí me hace vibrar, estar motivado?", son las preguntas clave que, según Almenar, tanto trabajadores como empresas deben abordar para fomentar un entorno laboral saludable y productivo.

Pixabay Un hombre trabaja en una oficina

La valentía de proponer un cambio

Uno de los momentos más tensos para un trabajador es proponer un cambio a un superior. Almenar ofrece un consejo valiente, pero hace una matización crucial: la diferencia entre un jefe y un líder. "Si es un líder, yo te diría, haz la propuesta y haz la cuenta. Si es un jefe, haz lo mismo, pero no generes expectativas", advierte. Para él, existe una necesidad clara de un liderazgo bien entendido en las organizaciones.

Si te quedas, no te quejes"

Cuando un profesional se siente estancado o limitado en su empresa, Almenar plantea tres opciones claras. La primera es quedarse, pero asumiendo la situación: "Si te quedas, no te quejes". La segunda es intentar persuadir al responsable con "hechos y argumentos". Y la tercera, "ser valiente y buscar opciones", es decir, marcharte a otro lugar donde puedas crecer. "No estás en el sistema adecuado. Es tu responsabilidad, tú debes de tomar la decisión", afirma el psicólogo, una situación que puede llevar a momentos de incertidumbre donde es útil saber que puedes trabajar y cobrar el paro a la vez como un empujón.

Esta valentía se conecta con el rasgo más buscado por las empresas: la actitud. Citando la metodología Belbin, Almenar sostiene que "las empresas deben contratar comportamientos, y los conocimientos los tengo que dar yo como empresa". Por ello, el currículum, aunque debe ser "específico, concreto y clarito", pasa a un segundo plano frente a la entrevista, donde realmente se puede indagar en la actitud y la historia de la persona. Una mala actitud puede ser perjudicial, porque como dice un empresario hostelero, la manzana podrida de la cesta hay que quitarla.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de varios trabajadores en una oficina

Conexión emocional para crear equipo

Respecto a las dinámicas de equipo, Ricardo Almenar considera que el tradicional team building con juegos "no es suficiente". En su lugar, propone los "talleres de conectividad emocional", donde se trabajan aspectos olvidados como el cuerpo y la emoción. "Lo que hace que las cosas ocurran es la emoción, no la mente", asegura. En estos talleres, que a menudo realiza en la naturaleza, los equipos trabajan la confianza o la gestión de la rabia para fortalecer la lucha como colectivo.

Esta conexión es también clave en las relaciones intergeneracionales dentro de la empresa. Almenar defiende el "brutal" valor de la gente senior y su experiencia, pero también se enriquece "con gente joven que no tiene experiencia, pero tienen una forma de interpretar las cosas muy frescas". El puente entre ambos mundos, concluye, es la capacidad de escucha, una cualidad que define como "un arte".

Cuando una persona se levanta y dice, uf, tengo que ir a trabajar, madre mía"

Finalmente, el psicólogo compartió una sabia reflexión del cardiólogo Valentín Fuster para identificar el primer síntoma de que algo va mal en nuestra relación con el trabajo. El indicador de que una persona "empieza a estar enferma de corazón" es sencillo y demoledor: "Cuando una persona se levanta y dice, uf, tengo que ir a trabajar, madre mía". Una señal de alarma que, según Almenar, no debemos ignorar.