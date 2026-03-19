La revolución silenciosa de los padres en España: "Llegamos sin preparación para entender a un bebé"

El psicólogo y terapeuta Javier de Domingo ha explicado en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, en una entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo', el cambio de paradigma que vive la paternidad en España. Fundador de la iniciativa 'Si los hombres hablasen' y coautor de libros como 'Hombres, padres y un hijo', De Domingo coordina cursos y grupos de apoyo para fomentar 'paternidades más cuidadoras', un proyecto detallado en su web javierdedomingo.es.

Un cargo sin preparación

Padre de tres hijos, De Domingo describe el nacimiento de su primer hijo como "un despertar, algo nuevo, como resetear tu vida, poner todo en jaque". Una experiencia que califica de "agotadora" pero que, al mismo tiempo, "te daba una dirección y una oportunidad que antes yo no había sentido igual". Años después, lo ve como "la constatación del trabajo bien hecho y mal hecho".

Esta vivencia personal le llevó a una conclusión clave hace ya 16 años: "había muy poca conciencia de que el hombre llega sin conocimiento de lo que es ser padre". Según el psicólogo, la paternidad se asume como un "cargo en mérito", pero sin la formación necesaria. "Llega ahí porque ha hecho un máster, una carrera, una formación, una preparación práctica, teórica, pero para ser padre, no teníamos eso", afirma.

Los niños son los primeros en felicitar a sus padres en este día

De Domingo critica que la preparación paternal se limite a menudo a tareas superficiales, como "cambiar un pañal" o "ir a un pasillo nuevo del supermercado". Lo fundamental, insiste, es "entender las necesidades desde el punto de vista de esa criatura" y comprender la situación de una pareja "sobrecargada con todos los quehaceres que lleva haciendo toda la vida".

Había una falta enorme de espacio donde construirnos, donde hacer las cosas bien"

La terapia de hablar y ser escuchado

Para paliar esta carencia, De Domingo coordina grupos de apoyo online que se reúnen semanalmente. El perfil de los asistentes es variado, pero muchos se sienten "tan solos, a veces con tan pocos amigos" y con un historial de escasa expresión afectiva. "En sus biografías no han recibido, no han hablado mucho de un 'te quiero', no se han dado abrazos", detalla el terapeuta.

El mayor logro de estos grupos es ver cómo hombres que se definen como "muy rocosos, muy herméticos" se abren por primera vez. "Nadie de mi universo me vería entrando en este espacio, y si saben que estoy, pensarían que yo no hablaría. Y de repente me he puesto a hablar, me sorprendo y me emociono", explica De Domingo sobre la experiencia de los participantes. Encuentran un lugar donde se sienten libres, sin juicios y acompañados.

El padre de 2045: presente y corresponsable

El psicólogo ha bautizado a su grupo como '2045', una fecha que invita a los padres a proyectarse en el futuro y preguntarse: "¿Qué podrán decir de nosotros nuestros hijos e hijas?". El objetivo es construir un legado que permita a sus descendientes afirmar con orgullo: "Mi padre estuvo allí, se expresó, habló, se abrió".

Mi padre estuvo allí, se expresó, habló, se abrió"

Muchos padres han sido felicitados en su día; otros no han tenido tanta suerte

Uno de los principales focos de trabajo este año es la carga mental. El objetivo es alcanzar un "compartir más equilibrado de la planificación" de las tareas y que los padres "puedan encargarse de todo aquello que antes mayoritariamente le pesaba a la madre", un paso que considera fundamental en la evolución de la paternidad.

Este nuevo modelo busca construir una crianza mucho más presente e implicada, un enfoque que se aleja de patrones tóxicos y del peligro que suponen los padres narcisistas para el desarrollo de sus hijos.