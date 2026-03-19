Javi Rueda, sobre el penalti que no le pitaron en el Lyon - Celta: "Flipé en colores; he visto la jugada repetida y me parece mínimo para ir a revisarla"

El Celta ha logrado una clasificación histórica para los cuartos de final de la Europa League y Javi Rueda, uno de los protagonistas, no podía ocultar su alegría en los micrófonos de El Partidazo de COPE. El futbolista se mostró "muy feliz, muy contento y muy orgulloso".

Clave en ataque y crítico con el VAR

Rueda ha sido fundamental en la eliminatoria, con una actuación estelar tanto en la ida como en la vuelta, y explicó que este año su aportación ofensiva ha crecido gracias a su nueva posición. "Yo siempre he solido jugar en sistemas de cuatro defensas y de lateral. Pero, bueno, yo con mi potencia y mi físico siempre intento aportar y ayudar en la faceta ofensiva lo lo máximo posible", afirmó, añadiendo que "este año jugando de 5, pues, para mí es más fácil".

Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémica, especialmente por un pisotón tremendo en el área durante el primer minuto que no fue sancionado como penalti. "Flipo en colores", reconoció el jugador del Celta a Juanma Castaño, aunque prefirió no profundizar y centrarse en la victoria del equipo. Aun así, consideró que la jugada era clara: "Sinceramente, yo la he visto repetida y, pues, me parece mínimo de ir a a revisarla".

EFE Javi Rueda marcó el 1-0 en el Lyon - Celta.

Un sueño europeo con los pies en el suelo

Eliminar al Olympique de Lyon, que finalizó primero la fase de la liguilla, era un reto mayúsculo. "Ya sabíamos que era un un equipo duro de roer", comentó. Y agregó: "la expulsión ahí al principio del partido le condiciona un poco". A pesar de la euforia, el jugador recibió una tarjeta que le impedirá jugar la ida de cuartos, aunque se lo toma con filosofía: "Seguro que que el que le toque hacerlo en la la ida de de cuartos lo hará muy bien y, bueno, si tengo la suerte de poder jugar la vuelta, pues mira, encantado".

El futbolista también tuvo palabras de cariño para la afición celeste, cuyo apoyo fue crucial en Lyon. "Quiero agradecerle de darle nuestro agradecimiento más profundo, porque hoy hoy lo hemos notado bien de cerca", afirmó. Rueda lanzó una petición para lo que resta de competición: "Ojalá sigan acompañándonos de esa manera, porque nos ayuda un montón a todo el equipo".

La promesa del tatuaje

Y ante la pregunta de Juanma Castaño sobre si haría alguna promesa en caso de ganar la Europa League, Javi Rueda no dudó. Tras descartar raparse el pelo, lanzó su apuesta definitiva. "Casi que me tatuo, te diría", aseguró.