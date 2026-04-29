Kamiku, la quesería que triunfa en el corazón de Madrid: "La gente, al comer nuestros quesos, se da cuenta en el sabor"

La quesería navarra Casa Kamiku ha sido galardonada por la Academia de Gastronomía de Navarra con el premio al mejor producto local alimentario de 2025. Sus responsables, Alberto y Ainara, han explicado en el programa 'Herrera en COPE Madrid', con Gloria López Navas, las claves de un queso que busca recuperar la esencia de las elaboraciones tradicionales.

Para Alberto, el premio es "un reconocimiento que te reafirma que vamos por buen camino, que estamos haciendo las cosas bien, y que nuestro queso, pues está en lo más alto". Ha expresado su emoción y agradecimiento, destacando la dificultad de ser elegido entre la gran cantidad de productos agroalimentarios de calidad que existen en Navarra.

El secreto: un proceso 100% natural

La filosofía de Kamiku se basa en elaborar el queso "lo más natural posible". Para ello, cuentan con su propia granja de ovejas en el norte de Navarra, lo que les permite tener un control total sobre la materia prima. El objetivo es cuidar el equilibrio del intestino y su relación con el cerebro, un aspecto cada vez más relevante para la salud.

Quesería Kamiku

El proceso comienza con un control exhaustivo de la leche para que "nunca haya patógenos y poder, sin tocar la leche, elaborar el queso". De esta forma, garantizan que todos los microbios buenos y probióticos naturales de la leche lleguen intactos al producto final.

Además, en Kamiku cultivan la corteza de sus quesos con mohos naturales y salvajes de la zona. Esta técnica, según explica Alberto, crea una especie de cobertura de musgo que "provoca un microclima muy especial y muy bueno, para que todos esos microbios puedan multiplicarse muchísimo más". El resultado es un sabor único y beneficioso, ya que "la gente, al comer nuestros quesos, se da cuenta en el sabor, y luego influye muchísimo de forma positiva en la salud".

Quesería Kamiku

En definitiva, la meta de la quesería es "hacer el queso como se hacía hace 100 años", aprovechando al máximo las propiedades naturales de la leche y su entorno para crear un producto diferente y saludable.

Dónde encontrar los quesos de Kamiku

En su tienda, Casa Kamiku ofrece una experiencia completa. Ainara explica que disponen de una tabla de quesos con siete variedades, desde la más suave a la más intensa, para que el cliente "sepa lo que está comiendo". La oferta se complementa con otros productos de Navarra, como verduras, cazuelas o pimientos rellenos, y también de otras regiones.

Los interesados pueden encontrar la quesería en la calle Alcalá 90, en Madrid, junto al Nuevo Teatro Alcalá. Además, Ainara ha confirmado que también es posible comprar sus productos a través de su página web, facilitando el acceso a sus quesos desde cualquier lugar.