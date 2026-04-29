Jesús Sánchez, pediatra de paliativos en el País Vasco, tras ser amonestado por atender a una niña fuera de su horario: "Fue un golpe emocional difícil de asimilar"

El doctor Jesús Sánchez Etxániz, un pediatra con 14 años de experiencia en cuidados paliativos pediátricos en el País Vasco, ha sido amonestado por acompañar a la familia de Aiuri, una niña de 4 años, tras su fallecimiento. Esta atención se produjo fuera de su horario laboral, una práctica que tanto él como su equipo llevaban a cabo para dar soporte continuo a las familias, cubriendo un vacío en el sistema.

La amonestación llegó el lunes por la mañana, después de que el doctor Sánchez acudiera a casa de la familia de Aiuri durante el fin de semana. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, el pediatra ha explicado que se le pidieron explicaciones por haber utilizado recursos del hospital, como medicación y el coche, a pesar de que la dirección de enfermería estaba al corriente. Para el doctor, la situación fue "difícil de asimilar, difícil de entender".

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El impacto emocional de la amonestación llevó a Sánchez Etxániz a cogerse la baja. "Me pareció que yo no estaba en esos momentos capacitado para poder ser de mucha ayuda a las a las familias, y necesitaba un tiempo para recuperarme", ha confesado. Su labor, según explica, requiere transmitir "energías positivas" y sintió que en aquel momento no podía hacerlo.

Una vocación más allá del horario

El doctor Sánchez ha querido dejar claro que no trabaja solo, sino que forma parte de un equipo de cuatro personas: dos pediatras y dos enfermeras. Durante años, han cubierto la atención 24/7 que los niños en fase terminal necesitan, algo que el horario oficial de 8 a 15 horas no contempla. "Nos felicitaban y nos agradecían el que cubríamos con nuestro esfuerzo individual esa falta de estructura organizativa", ha señalado.

A día de hoy, el pediatra sigue sin saber por qué se actuó en el caso de Aiuri y no en las decenas de casos anteriores. Apunta a un posible "mal entendimiento" o "falta de coordinación" tras un cambio en los responsables de Osakidetza, el servicio vasco de salud. Sin embargo, prefiere no ahondar en ello y centrarse en la necesidad de un respaldo estructural para los paliativos.

El propósito nacido del propio sufrimiento

La dedicación de Jesús Sánchez va más allá de lo profesional; es una misión personal forjada en su propia experiencia con la enfermedad. Tras sufrir dos tromboembolismos pulmonares masivos y una experiencia cercana a la muerte, su perspectiva cambió. "Mi propósito es hacer un poco mejor la vida de la gente que sufre", ha afirmado con rotundidad.

Esta vivencia le hizo consciente de que "la vida es un regalo que nos da, que no nos pertenece y que es efímera". Por ello, aboga por "vivir y disfrutar de las cosas, no tratar de quejarnos tanto". Una filosofía que intenta aplicar y transmitir en su difícil trabajo diario, ayudando a los demás a vivir plenamente hasta el final.

Jesús Sánchez, pediatra de paliativos en el País Vasco

El difícil trance de acompañar a los niños

Preparar a un niño para el final de su vida es una tarea compleja que varía con la edad. Según el doctor, los más pequeños "viven en el presente" y, aunque perciben que algo malo ocurre, su principal preocupación es jugar. La etapa más difícil, a su juicio, es la adolescencia, ya que "les cuesta mucho expresar sus emociones a sus familias".

En este proceso, el equipo médico a menudo se encuentra con "pactos de silencio", donde ni los padres ni el niño hablan de la muerte para no hacerse sufrir mutuamente. "Nosotros tratamos poco a poco [...] que sean conscientes las 2 partes de que todo el mundo sabe lo que va a ocurrir, y que para afrontar eso hay que saberlo y trabajar juntos", ha detallado.

A diferencia de su etapa en urgencias, donde salvó vidas pero perdía el contacto con las familias, en cuidados paliativos ha forjado lazos que perduran años. "Es increíble, la verdad es que parece mentira", ha comentado sobre el hecho de que familias de hace 14 años sigan en contacto con él. Este retorno, asegura, "es una cosa que es difícil ponerla con palabras".

El doctor ha aprovechado para agradecer públicamente a los padres de Aiuri su "generosidad y valentía" al exponer su caso en los medios de comunicación en pleno duelo para visibilizar la situación de los cuidados paliativos pediátricos.

Cuidados paliativos pediátricos en casa

La entrevista ha concluido con los testimonios de María, madre de Yanire, y de Noro, un joven al que trató, que han provocado la emoción del doctor. "Una cosa que se suele decir que los hombres no lloran, bueno, pues yo a veces sí que lloro, como todos, y en este caso de alegría y de emoción", ha concluido, demostrando que la humanidad que le costó una amonestación es también su mayor recompensa.