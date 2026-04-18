"Trabajo como piloto de avión y gano entre 4.000 y 5.000 euros, pagué aproximadamente 70.000 para sacarme la carrera"

Un joven piloto de avión que trabaja desde Mallorca para una compañía de Malta ha desvelado su salario en una entrevista que se ha popularizado a través de TikTok. En un vídeo publicado por la cuenta @talentmatch.es, el profesional explica que su franja salarial se sitúa "entre 4.000 y 5.000 euros" mensuales.

Trabajo como piloto y gano 4.000-5.000"

Europa Press Un avión aterriza de vuelta en Sevilla tras la indisposición de un piloto

Además, confiesa la elevada inversión que tuvo que afrontar para formarse: "Pagué aproximadamente 70.000 euros para sacarme la carrera". El piloto asegura que ya ha conseguido amortizar esa inversión inicial. En cuanto a sus gastos en la isla, comparte que vive de alquiler con su novia, pagando un total de "1.100 euros" al mes por la vivienda, una cifra habitual en el tensionado mercado inmobiliario de Mallorca.

Pagué aproximadamente 70.000 para sacarme la carrera"

¿Cuánto cobra realmente un piloto en España?

El sueldo de un piloto de avión varía enormemente según su rango, la aerolínea y su experiencia. En España, un Primer Oficial o copiloto recién cualificado suele empezar con un sueldo base de entre 22.000 y 28.000 euros brutos anuales, una cifra que desmonta el mito de los salarios desorbitados desde el inicio. Con algo más de experiencia, el rango puede aumentar hasta los 55.000 euros.

EFE Un avión aterrizando en el aeropuerto de Santiago de Compostela - Rosalía de Castro

Por su parte, un Comandante, el rango de mayor responsabilidad, tiene ingresos que parten de los 70.000 euros y pueden superar los 140.000 euros, llegando a alcanzar los 200.000 euros en grandes aerolíneas como Iberia o Air Europa, especialmente en rutas de largo radio. Otras compañías como Ryanair o Vueling ofrecen salarios para comandantes que se mueven entre los 64.200 y 74.900 euros.

Factores que influyen en la nómina

La nómina final de un piloto depende de múltiples factores. Muchos contratos se estructuran con un salario fijo relativamente bajo que se complementa con pluses por horas de vuelo. Además, las rutas de largo radio (vuelos transoceánicos) están mejor remuneradas que las de corto y medio radio. La antigüedad y las dietas por pernoctaciones fuera de casa también incrementan el neto mensual, en una profesión donde la responsabilidad es máxima y obliga a tomar decisiones críticas en segundos.

A nivel internacional, los salarios en grandes aerolíneas de Estados Unidos, como Delta o American Airlines, o de Oriente Medio suelen ser considerablemente superiores. En estos mercados, la media para un comandante puede rondar los 12.700 euros mensuales, consolidando la aviación como una de las profesiones mejor pagadas a nivel global.