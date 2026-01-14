Rafa Guerrero, psicólogo: "Vivimos en una sociedad hiperestimulada e hiperactivada, pero no la han cambiado ni los niños, ni nosotros, si no la misma sociedad"

El final de las fiestas navideñas ha dado paso a la primera semana sin festivos, marcando el inicio de la normalidad y el reto que supone la vuelta a la rutina. Este proceso de adaptación, especialmente complejo para los más pequeños, ha sido el tema central abordado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE. Para analizar la situación, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha contado con la intervención del psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación, Rafa Guerrero.

Guerrero ha comenzado señalando que la dificultad para retomar el día a día no es exclusiva de los niños, sino que los adultos también la padecen. El experto argumenta que el origen del problema no reside en un cambio en las personas, sino en el entorno social. "Lo que ha cambiado en realidad es la sociedad que tenemos ahora", afirma. La describe como "una sociedad hiperestimulada" y "hiperactivada" que fomenta una desconexión con uno mismo y con la familia.

Esta dinámica social, según el psicólogo, aboca a un estado de agotamiento generalizado. De ahí surge la conocida expresión de "necesitar unas vacaciones de las vacaciones", una sensación que el propio Guerrero reconoce. El resultado es que tanto adultos como niños acaban "reventados" y "desconectados" tras un periodo que, teóricamente, debería ser para el descanso.

Alamy Stock Photo Calle concurrida de Madrid, España

Claves para recuperar el orden

Según el experto, afrontar la vuelta a la normalidad es un proceso de readaptación necesario para el cuerpo y la mente. Uno de los mayores desafíos es el sueño. "Nuestros hijos han estado yéndose a dormir mucho más tarde de lo que es habitual", explica Guerrero, que califica la vuelta a los horarios como un proceso "paulatino" que "tiene un precio". Es por ello que enero se ha convertido para muchos en el mes del 'reset' para empezar de cero.

El psicólogo subraya, además, que el orden debe ir más allá del descanso. Es fundamental retomar hábitos saludables en la alimentación, dejando atrás los excesos de azúcar navideños. También destaca la importancia de reanudar la actividad física y, en el caso de los más mayores, los hábitos de estudio. "La rutina no es que esté bien ni esté mal, es que es completamente necesaria", sentencia Guerrero.

Los límites y el rol de los padres

Las vacaciones suelen implicar una mayor flexibilidad en las normas, sobre todo en lo referente a los dispositivos tecnológicos. Guerrero considera normal que los padres se muestren más "laxos" en este periodo, pero insiste en la importancia de restablecer los límites. Volver a la norma de no usar pantallas durante la semana lectiva "es tan difícil como necesario". Cumplir con estos propósitos de enero se convierte así en un reto para toda la familia.

Los padres no somos animadores socioculturales"

Otro de los puntos a gestionar es la reducción de la vida social. Los niños pasan de una agenda llena de visitas y planes a una convivencia más centrada en el núcleo familiar. Ante esto, Guerrero aconseja a los padres no sentirse obligados a entretenerlos constantemente: "Los padres no somos animadores socioculturales". El experto defiende también el valor de la frustración y el aburrimiento, ya que es "fundamental" que los niños "bajen intensidades" para conectar consigo mismos.

FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN Niños y padres llegando a un colegio

La importancia de validar las emociones

Durante la entrevista también se ha profundizado en la gestión emocional y el origen de los traumas. Guerrero ha reconocido que, aunque la sociedad ha mejorado en la conciencia emocional, es "tremendamente difícil" evitar que se produzcan traumas. "Somos una sociedad que estamos traumatizadas, pues que también somos una sociedad y somos personas traumatizantes", ha afirmado de manera contundente.

El psicólogo ha aclarado que el trauma no lo genera un suceso en sí, sino la falta de un adulto que acompañe y valide la emoción del niño. Expresiones como "no llores por esa tontería" o "no tengas miedo" son potencialmente traumáticas porque niegan lo que el niño siente. "El trauma no se produce por lo que ha sucedido", insiste, "sino por cómo los adultos de la tribu han gestionado esa situación".

No es que podamos explicarles, es que debemos explicarles"

Por todo ello, Rafa Guerrero defiende firmemente la sinceridad y la comunicación abierta con los hijos. "No es que podamos explicarles, es que debemos explicarles", declara, defendiendo que ningún tema debe ser tabú. Según él, explicar a un niño que "ha pegado porque está enfadado" en lugar de tildarlo de "malo", cambia por completo su narrativa interna y le ayuda a comprenderse. Esta vuelta a la rutina se presenta como una buena oportunidad para reforzar esta comunicación.

Este enfoque comunicativo es, para Guerrero, la base para construir lo que él denomina la "tribu", una red de apoyo donde todos sus miembros aprenden en conjunto. El experto concluye recordando que los padres no nacen con un manual, por lo que formarse y reflexionar sobre la crianza es siempre una "buena estrategia" para acompañar a niños y adolescentes de una manera "respetuosa y consciente".