Pedro dejó Madrid hace 11 años por amor a un pueblo de Málaga y no se creía el oficio que terminó ejerciendo: "Llevo ya tres años y medio"

Las madrugadas dan para mucho, y si no que se lo digan a los 'ponedores' que cada noche acompañan a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles. Uno de ellos es Pedro, un oyente que ha querido compartir su historia mientras se dirigía de Málaga a Almería para cumplir con su jornada laboral como repartidor de pan.

De Madrid a la costa malagueña por amor

La historia de Pedro es la de un cambio de vida radical. Este madrileño se mudó hace ya 11 años a Benajarafe, un pueblo de la costa de Málaga, por amor. "Esto vivir al lado del mar, no lo cambiáis, yo soy de Madrid... y esto es una pasada", ha confesado en los micrófonos de COPE.

Aunque el amor lo llevó al sur, ha sido el trabajo el que le ha descubierto una vocación que no esperaba. Desde hace tres años y medio, Pedro trabaja en una importante empresa panadera fundada en 1905 que distribuye sus productos por colegios, hospitales y residencias de toda Andalucía e incluso Madrid, demostrando que es un oficio con una gran labor social. "Tiene un buen producto y es demandado", ha explicado sobre el éxito de la compañía.

Alamy Stock Photo La playa y el paseo marítimo de la ciudad española de Benajarafe en la Costa del Sol

El 'pitufo', el pan estrella

El producto más popular que reparte son los 'pitufos', como se conoce en Málaga a unos bollitos pequeños. Cada día transporta palés con cientos de ellos, como los "500 o 600 pitufos" que le esperaban en el hospital de Almería. La pasión por este alimento ha llevado a que cada vez más jóvenes apuesten por la panadería como modelo de negocio.

Además del pan fresco para hospitales o residencias, también se encarga del reparto a colegios, aunque en este caso el producto llega congelado y precocido. De esta forma, se le da "el último toque de horno" en el centro para que "los niños coman un pan excelente", ha detallado.

Su ruta no es corta, y le lleva por toda la costa desde Almería hasta Motril, pasando por Roquetas de Mar, Almuñécar o Salobreña. Pedro también ha confesado una de las grandes ventajas de su oficio: "Quieras que no, eso es un punto a favor, llevo 3 años y medio en la empresa y 3 años y medio sin comprar una barra de pan". Un ahorro que agradece en su día a día.

Alamy Stock Photo Una cesta llena de pan recién horneado

La dedicación de un 'ponedor'

Ni siquiera la gripe le ha frenado estos días, ya que como él mismo ha afirmado, la responsabilidad es lo primero en su trabajo. "A veces el pan hay que servirlo todos los días, eso no queda otra. Va uno a atiborrarse de pastillas y ya está", ha comentado con resignación.

Pedro, que se ha declarado oyente fiel del programa "desde hace años", finalmente se ha decidido a llamar para contar su historia en directo. Como recompensa, Carlos Moreno 'El Pulpo' se ha comprometido a enviarle el diploma de 'ponedor' que le acredita como un miembro más de la gran familia de 'Poniendo las Calles'.