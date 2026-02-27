José Viña Ribes, catedrático de Fisiología: "Hay que cuidarse a los 30 porque las causas del envejecimiento se ven cuando uno es mayor"

José Fernández Hernández cumplió 104 años el pasado 16 de enero, pero su estado físico y también cognitivo es, según los expertos, equivalente al de una persona de 75 años. El invitado de 'La Tarde' camina, ríe, baila y recuerda con una vitalidad sorprendente, demostrando que la edad es tan solo un número.

Un siglo de vida sin recetas mágicas

A pesar de haber vivido de todo, guerras, crisis y pandemias, su energía y ganas de vivir permanecen intactas. Durante su vida ha sido pastelero jefe, un trabajo que no le ha impedido cumplir esta edad sin seguir fórmulas secretas. "Yo no he hecho nunca nada. He hecho una cosa normal, he terminado de trabajar, he ido a comer normal", aseguraba.

Con dos hijas, cuatro nietos y dos bisnietos, afirmaba a Pilar García Muñiz que nunca ha hecho una dieta estricta ni un plan de ejercicio continuo, aunque sí revela dos claves en su longevidad: "No he fumado nunca, ni he bebido nunca".

Su caso parece apuntar a una genética privilegiada, pero la ciencia tiene una visión más amplia.

Genética y estilo de vida: la fórmula de la longevidad

El doctor José Viña Ribes, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia, explicaba que para alcanzar una longevidad máxima como la de José, la genética juega un papel preponderante, ya que representa un 70 % del total. Sin embargo, para una longevidad media, que sí se sitúa en torno a los 85 años, la balanza se invierte: el estilo de vida supone el 70 % y la genética el 30 % restante.

EFE Resulta crucial mantener hábitos saludables desde joven

El experto subrayaba que el cuerpo empieza a envejecer a los 30 años, por lo que es crucial adoptar hábitos saludables desde joven. “Las causas del envejecimiento malo, no saludable, se ponen cuando uno es joven, los efectos se ven cuando uno es mayor”, advertía Viña.

Pilares del envejecimiento saludable

Para envejecer bien es fundamental evitar la fragilidad y la dependencia. El doctor Viña recomienda un ejercicio multicomponente (cardio, fuerza y equilibrio), personalizado y social. Además, destaca la importancia de aumentar la ingesta de proteínas en la vejez para combatir la pérdida de músculo, ya que las necesidades aumentan un 50 %.

Otros pilares son el sueño de calidad y el control del estrés. Viña recuerda que el estrés moderno es social y no físico, lo que genera un desajuste hormonal que se debe aprender a gestionar. En este sentido, el catedrático resume su filosofía con una frase contundente: “Cuidarse es de ser altruista, no egoísta”, porque previene la dependencia futura.