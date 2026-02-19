Macu Gortázar, psicóloga, sobre las amas de casa: "Si tú no trabajas fuera de casa, parece que no estás contribuyendo, por eso hay que poner límites a lo que dicen los demás"

La salud mental de las amas de casa ha sido el tema central en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE. Carlos Moreno 'El Pulpo' ha abordado esta cuestión a raíz de los últimos datos del INE sobre conciliación, que reflejan que las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente las tareas del hogar y el cuidado familiar, con la carga mental que ello conlleva. Para profundizar en este asunto, el programa ha contado con la intervención de la psicóloga Macu Gortázar.

Perfiles y gestión emocional de las amas de casa

Gortázar ha explicado que existen diferentes perfiles de amas de casa. Por un lado, están aquellas que "han tenido que verse con ese estilo de vida, aunque no fuera el que quizás ellas querían" por motivos familiares, económicos o de logística. Por otro, se encuentran las que "eligen ese tipo de vida también por diferentes razones", ya sea por logística, economía o "simplemente por placer".

En cualquier caso, la psicóloga subraya que es un estilo de vida que requiere gestión emocional. Factores sociales, familiares y la falta de un reconocimiento laboral convencional generan una presión que necesita ser gestionada. Según Gortázar, esto provoca que algunas mujeres se sientan "ciertamente sobrepasadas por ellas mismas y por el juicio" de su entorno.

La carga mental, un peso invisible

Preguntada por la carga mental, Gortázar la ha definido como "esa sensación de estar sobrecargado constantemente" y una de las principales razones por las que la gente acude a terapia. Se trata de una lista interminable de tareas no escritas que mantiene la mente en alerta, como demuestra el testimonio de trabajadoras que se han enfrentado a pruebas denigrantes. Esta situación lleva a las personas a sentir que tienen "poco espacio para lo que queremos, para nosotros mismos".

Esta sobrecarga se manifiesta en tener que estar pendiente de todo lo que rodea a la familia: citas médicas, deberes escolares, gestión financiera y la organización del día a día, más allá de las tareas de limpieza. La psicóloga ha destacado la "sensación de que lo están haciendo solos" que experimentan muchas de estas personas, tanto hombres como mujeres.

El impacto de la falta de reconocimiento

Uno de los aspectos más dañinos es la falta de reconocimiento social, que afecta directamente a la autoestima. Gortázar ha señalado que la identidad se construye en gran medida a través del reconocimiento laboral. "Si tú no trabajas fuera de casa, parece que no estás contribuyendo a tu ecosistema familiar y parece que no estás contribuyendo tampoco a la sociedad", ha explicado.

Es que te de qué te quejas si tú encima no trabajas fuera"

Esta percepción genera dudas y una "comparación constante con otras personas", lo que puede ser muy perjudicial. A esto se suman comentarios crueles del tipo: "¿de qué te quejas si tú encima no trabajas fuera?". Esta presión social, según la experta, "puede hacer mucho daño".

El trabajo en casa es un trabajo más, que requiere su responsabilidad, que requiere su compromiso y que requiere su carga también"

Para combatir el sentimiento de desborde, Macu Gortázar ha ofrecido varios consejos. El primero es "rebajar el ruido emocional que tenemos de tener que estar comparándonos con todo el mundo". Es fundamental entender que "el trabajo en casa es un trabajo más, que requiere su responsabilidad, que requiere su compromiso y que requiere su carga también". Por ello, es importante reservarse una parcelita para aquello que yo también quiero hacer.

La psicóloga ha insistido en la importancia de pedir ayuda sin miedo y repartir las tareas, ya que "la ayuda tiene que ser compartida". La clave, afirma, es "disminuir el ruido y poner límites a los demás y a los comentarios de la gente, desde luego nos vamos a sentir mucho mejor".

Finalmente, Gortázar ha reflexionado sobre los cambios sociales necesarios. Ha recordado que muchas familias se ven obligadas a que uno de los progenitores se quede en casa por no poder conciliar o por no tener recursos para ayudas externas, aunque existen algunas como la ayuda de 500 euros para amas de casa. Estas personas necesitan "apoyo, reconocimiento y cariño" de su entorno.

Para la experta, el cambio debe empezar por el entorno más cercano. Es crucial valorar el trabajo doméstico, como se refleja en la nueva normativa para empleadas del hogar. La conclusión de Gortázar es clara: "Menos juzgar a la persona que se queda en casa, menos pensar que es que es una vaga (...) Cuando nos metemos menos con los demás y estamos más pendientes de nuestras cosas, todo siempre va mejor".