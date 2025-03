Llega a un fisio extremeño con 88 años en silla de ruedas y ahora camina 30 minutos al día: "Entre 10 o 12 meses"

La historia de superación de un hombre de 88 años que ha logrado superar sus limitaciones físicas y recuperar la movilidad es uno de los casos más impresionantes en la trayectoria de Juanma Ortega, experto en salud musculoesquelética y autor del libro Tu dolor de espalda tiene solución si sabes cómo. Ortega, que lleva casi dos décadas especializado en el tratamiento del dolor de espalda, ha visto como pacientes aparentemente condenados a una vida de dolor y dependencia pueden recuperar una calidad de vida que parecía imposible.

Con Carlos Moreno 'El Pulpo' en su programa Poniendo las Calles, Ortega compartió el caso de este paciente extremeño, quien llegó a su consulta tras haber sufrido una serie de problemas musculoesqueléticos que lo mantenían en silla de ruedas. Este hombre de 88 años, afectado por tres hernias discales y un desgaste generalizado, no solo había perdido la movilidad de sus piernas, sino que también veía cómo su calidad de vida se desvanecía poco a poco. Sin embargo, el tratamiento de Ortega, basado en un enfoque innovador y personalizado, le permitió recuperarse en un tiempo sorprendentemente corto: "Entre 10 o 12 meses", asegura Ortega. Ahora, este hombre camina 30 minutos al día, una mejora que le ha permitido retomar su autonomía y su independencia.

Juanma Ortega, con casi veinte años de experiencia en el tratamiento del dolor de espalda, es un firme defensor de la biomecánica como herramienta clave para la recuperación de los pacientes. En su libro, Tu dolor de espalda tiene solución si sabes cómo, Ortega desmiente mitos populares sobre el dolor de espalda y propone un enfoque completamente diferente al tratamiento convencional.

Alamy Stock Photo Pasajero de crucero en silla de ruedas en tierra

Según Ortega, muchas veces las personas con dolor de espalda siguen una serie de recomendaciones erróneas, como realizar actividades como yoga, pilates o natación sin la preparación adecuada. "No se trata solo de hacer deporte, sino de hacer el deporte correctamente", afirma Ortega. La mayoría de las personas que practican deporte de forma regular, pero de manera descontrolada, terminan sobrecargando la musculatura, lo que acaba provocando lesiones graves a largo plazo.

Un ejemplo de esperanza

Su enfoque se basa en entender las causas de los dolores musculoesqueléticos, no solo en aliviar los síntomas. "Cuando un paciente llega con dolor lumbar y me dice que le han diagnosticado hernias discales, lo primero que hago es preguntarme por qué tiene esas hernias", explica Ortega. A menudo, el origen de los problemas no está en la zona afectada, sino en compensaciones de otras partes del cuerpo, como rodillas o caderas, que han sufrido una lesión previa.

Uno de los ejemplos más claros de este enfoque es el mencionado paciente extremeño. Ortega detalla cómo, después de 10 meses de tratamiento, este hombre, que inicialmente no podía caminar y necesitaba de muletas y silla de ruedas, ha logrado no solo mejorar su movilidad, sino también recuperar su independencia. "Lo que no deja de hacer es lo que yo le enseñé", dice Ortega, refiriéndose a la importancia del aprendizaje durante el tratamiento. Para el experto, el proceso de rehabilitación no solo se trata de curar, sino de educar al paciente sobre cómo mantener su salud a largo plazo.

Este enfoque, que no promete resultados milagrosos ni recetas mágicas, tiene como objetivo empoderar al paciente, dándole las herramientas necesarias para cuidar de su propio cuerpo y evitar recaídas. Ortega insiste en que el dolor de espalda no debe considerarse una sentencia, sino un reto que puede superarse con el enfoque adecuado.

Alamy Stock Photo Barcelona España,Cataluña Catalunya,El Clot,barrio frutas frutas productos verduras verduras puesto mercado,pequeño negocio,hombre

Uno de los grandes mitos que Ortega combate en su libro es la creencia de que el dolor de espalda es crónico e irreversible. "El dolor de espalda no es algo con lo que tengamos que vivir para siempre", dice convencido. El experto considera que gran parte de las personas que padecen dolor de espalda podrían mejorar significativamente si entendieran las causas subyacentes de sus problemas y siguieran un tratamiento basado en la biomecánica.

El mito del dolor de espalda como algo irreversible

A menudo, los pacientes acuden a las consultas con soluciones genéricas: natación, yoga o simplemente ejercicios para "fortalecer la espalda". Sin embargo, Ortega advierte que estos enfoques no son adecuados si el problema no es solo la debilidad muscular, sino una falta de movilidad o un desequilibrio biomecánico. "Es importante que el cuerpo recupere la movilidad antes de empezar a trabajar en fuerza", subraya.

Además de su enfoque terapéutico, Ortega pone el foco en la importancia de llevar un estilo de vida saludable para prevenir los dolores de espalda. El dolor no es solo consecuencia de lesiones, sino también de hábitos de vida. El trabajo en oficinas, el sedentarismo, las posturas incorrectas y la falta de ejercicio físico son factores que contribuyen al dolor crónico. Ortega recomienda un enfoque integral que incluya una dieta antiinflamatoria, descanso adecuado y ejercicios físicos que respeten las necesidades biomecánicas de cada persona.