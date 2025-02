La presión social de ser joven y abstemio: "No terminan de entender que en una fiesta no beba por decisión propia"

Los jóvenes españoles cada vez beben menos. Según la última encuesta realizada por ESTUDES, en los últimos 12 años el porcentaje ha caído del 74% al 56%.

Hay más conciencia social sobre los riesgos de consumir alcohol, el botellón ya no está de moda y se castiga más, por lo que beber cada vez queda más restringido a fiestas privadas en casas o, directamente, al consumo en bares y discotecas.

CIFRAS ALARMANTES

Pese a esto, no podemos afirmar que en España los jóvenes beban poco. Las cifras siguen siendo alarmantes, especialmente, entre los menores de edad. De hecho, 7 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 18 años han probado el alcohol en el último año y 6 de cada 10 afirman haberse emborrachado alguna vez en su vida.

Por eso, quienes deciden sumarse a la moda de ser abstemios, se sienten muchas veces juzgados por su círculo de amigos, donde tomarse unas cervezas o unas copas habitualmente está normalizado.

Es el caso de María, Susila y Ariadna, tres jóvenes de 19 años que han elegido por voluntad propia no beber alcohol, pese a la presión social que muchas veces sienten. En La Tarde de COPE nos han contado cómo es ser abstemio en plena juventud y las distintas situaciones a las que se enfrentan cuando salen con sus amigos.

María, directamente, nunca se ha planteado probar el alcohol. A ella le ayuda el hecho de que tiene más amigas en su grupo que tampoco beben: "Tengo la gran suerte de contar con un círculo de amigas y de familiares que tampoco me han obligado nunca ni me han presionado, por lo que me he sentido cómoda para poder ser yo misma".

Sin embargo, Susila y Ariadna sí que lo han probado y fue después cuando tomaron la decisión de nunca más volver a beber. "Yo sí que lo he probado, pero no me ha gustado, ni siquiera la cerveza. Mis padres no beben, mi círculo de amigos sí que bebe mucho, pero además soy muy deportista y el deporte con el alcohol es una mala combinación", le ha relatado Ariadna a Pilar García Muñiz.

PRESIÓN SOCIAL

A Susila le ocurre algo similar a Ariadna. En su grupo de amigos el alcohol es uno más, pero eso no impide que esta joven de 19 años salga igualmente de fiesta y se lo pase bien: "Yo tengo un grupo de amigos en el que el alcohol está completamente normalizado. Lamentablemente, en mi grupo, si no hay alcohol, no hay fiesta, pero el hecho de que no bebas no quiere decir que te tengas que quedar en casa. Yo salgo, me divierto y me pido mi botella de agua".

Sin embargo, siguen enfrentándose a situaciones y comentarios que no son agradables. "No terminan de entender que haya gente que no beba por decisión propia. Yo creo que no acaban de aceptarlo. Es algo que está tan normalizado que parece de locos no beber a esta edad", ha explicado Susila.

Incluso, tal y como ha reconocido Ariadna, muchas veces la insistencia llega a tal punto que ella finge darle un trago a una copa sin llegar a probarla: "Como algunos ya van borrachos, yo hago como que bebo y me mojo los labios. Mucha gente cree que si no se emborracha no se lo va a pasar bien".

Estas tres chicas han contado en COPE que creen que, en paralelo, efectivamente los jóvenes cada vez hacen menos botellón, principalmente, por la multa que conlleva, pero no por eso perciben que los chicos de su edad beban menos. De hecho, consideran que en las propias discotecas "te obligan" indirectamente a consumir alcohol.

"Sólo con comprar tu entrada ya te dan dos consumiciones. Si no te las bebes ya parece que estás malgastando el dinero. En algunos bares se niegan, incluso, a darte agua y no funciona ni el grifo de los baños. Lo hacen para que bebas alcohol", han explicado.