Jesús Contreras, ingeniero de Caminos: "Hay 130 presas con problemas estructurales, algunos muy serios; en 160 no están operativos los desagües de fondo"

El temporal Leonardo ha puesto en alerta a cinco comunidades autónomas, llevando al límite la capacidad de presas y embalses y obligando a desembalsar agua en Madrid, en la Confederación Hidrográfica del Tajo y en las 45 instalaciones de la del Guadalquivir. En este contexto, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jesús Contreras, ha advertido en el programa Herrera en COPE, en la sección 'Economía de bolsillo' con Pilar García de la Granja y Jorge Bustos, sobre el alarmante estado de estas infraestructuras en España.

Cientos de presas con problemas graves

España, el cuarto país de la Unión Europea con más presas, cuenta con 1.300 grandes presas de más de 15 metros de altura. De ellas, unas 300 son de titularidad estatal y están clasificadas como de clase A, lo que significa que su colapso podría causar graves daños a la población. Sin embargo, la situación es crítica. Según ha explicado Contreras, "hay 100 veintitantos o 130 presas con problemas estructurales, algunas muy serios".

Presa de Cantillana

El ingeniero ha detallado en COPE que, según datos de la propia Dirección General del Agua, la seguridad hidráulica de 143 presas está comprometida. Además, "60 no están operativos los desagües de fondo o solo tienen 1 de 2", y unas 150 tendrían los desagües de fondo inoperativos o con un funcionamiento muy dudoso, lo que genera "mucho riesgo de generar una avenida gorda".

Una inversión "ridícula" en mantenimiento

Muchos de los casi 1.200 embalses se construyeron en los años 50 y 60, por lo que requieren importantes inversiones en modernización. Los expertos señalan que la inversión necesaria en los últimos años debería haber sido de entre 500 y 600 millones de euros, pero, como ha apuntado Pilar García de la Granja, "solo se han destinado 16 millones de euros al año". Una cifra que contrasta con el "récord histórico de recaudación" y los fondos europeos recibidos, lo que lleva a la periodista a preguntar: "¿Dónde está el dinero?".

El precedente que casi acaba en catástrofe

Contreras ha recordado el caso de la presa de Forata (Valencia), que estuvo a punto de colapsar no por desbordamiento, sino por un problema estructural no resuelto desde su construcción en los años 70. La infraestructura se salvó porque la lluvia cesó en el momento crítico. El cálculo, ha afirmado en COPE, es contundente: "Si hubiera llovido una hora más, la presa se va".

Si hubiera llovido una hora más, la presa se va" Jesús Contreras Ingeniero de Caminos

A este déficit de conservación se suma la normativa medioambiental que, según ha señalado García de la Granja, "no te dejan limpiar los cauces de los ríos ni los montes", lo que agrava las consecuencias de las riadas. El ingeniero concluye con una seria advertencia sobre el riesgo latente: "Cuando tienes 300 presas, de las cuales 150 están como están, y el resto de las concesionadas que están en manos de ayuntamientos o diputaciones no tienen ni idea cómo están, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento".