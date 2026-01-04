Andrea, la camionera más joven de España: "El sueldo ronda los 2.000 euros trabajando ocho horas, aunque depende del mes"

Andrea, con solo 22 años, se ha convertido en la camionera más joven de España. En una charla en el podcast del canal de YouTube 'RutasdeÉxito', esta joven ha desmontado los mitos que rodean al sector del transporte, explicando su experiencia y cómo ha encontrado un equilibrio laboral que muchos creen imposible.

Una vocación sobre ruedas

Su pasión por los camiones viene desde la infancia, una afición que la llevó, con 20 años, a sacarse los carnets. "Soy la primera en la familia", admite, aunque fue su marido, también camionero, quien la introdujo en el sector. El proceso le costó "entre 4.000 y 5.000 euros" y, aunque el CAP inicial fue extenso, asegura que "si realmente te gusta y le pones ganas e ilusión, sale bien".

Jornadas de 8 horas y 2.000 euros

Encontrar trabajo no fue difícil. Tras terminar sus estudios en octubre, en febrero ya estaba trabajando para Mercadona. Sin embargo, los horarios rotativos la llevaron a buscar un cambio. "Quería cambiar por el tema de los horarios, era mucho cambio de una semana de mañana, otra de noche", explica.

Alamy Stock Photo Fotografía recurso de un camión

Su búsqueda la llevó a su empresa actual, donde le ofrecieron lo que buscaba: un contrato de lunes a viernes con jornadas de ocho horas en turno fijo de tarde. "Lo que me sorprendió bastante es que me dijeron 8 horas y lo están cumpliendo bastante bastante bien", afirma Andrea. Este tipo de jornada, que permite conciliar y anticipa cómo podría ser el futuro del sector, donde ya se habla de camiones que se controlarán de forma remota desde una oficina, demuestra que el transporte evoluciona.

Su trabajo consiste en rutas regionales por Cataluña, principalmente en la zona de Barcelona, con un camión frigorífico, recorriendo unos 250-300 kilómetros diarios. Por este trabajo, su sueldo "ronda los 2.000 euros más o menos, depende del mes", una cifra que considera "bastante justa" por la faena que realiza.

Ser mujer y joven en un sector de hombres

A pesar de que sus compañeros de empresa la tratan "bastante bien", Andrea ha tenido que enfrentarse al prejuicio de otros profesionales del sector. Relata un episodio en un almacén donde un hombre mayor le cuestionó su presencia: "Me vino uno y me dijo que qué hago aquí, que dónde está el chófer y que por qué siendo mujer, por qué llevo un camión".

Por más que sea joven y mujer, puedo hacer lo mismo que tú"

Su respuesta ante estas situaciones es firme y clara. "Por más que sea joven y mujer, puedo hacer lo mismo que tú. Si me veo capacitada, sí, claro", defiende. Andrea reivindica que el talento no entiende de género ni edad, y critica la idea de que sea "un trabajo solo de hombres".

EFE / Paco Paredes Una imagen de unos camiones por la carretera del Puerto de Pajares

El hecho de ser joven también ha sido motivo de menosprecio. "He visto mucha gente que me han dicho: 'No tienes ni idea de lo que es el transporte'", lamenta. Sin embargo, su experiencia, como la de otros muchos camioneros que llevan décadas en la carretera, es valiosa para dar a conocer la realidad de una profesión esencial.

Su objetivo es claro: seguir ganando experiencia para, en un futuro, ascender. "A largo plazo me veo como camionera. Sí que es verdad que me gustaría subir de categoría", confiesa.

Me gustaría mucho ser jefa de tráfico más adelante"

Su meta es llegar a ser jefa de tráfico, un puesto para el que cree fundamental la experiencia previa en la carretera. "El mejor jefe de tráfico es el que ha sido camionero antes porque sabe de lo que habla", opina. Este plan de futuro lo contempla también como una forma de conciliar cuando decida ser madre, para luego, quizás, volver a la cabina del camión.

Andrea anima a otros jóvenes, chicos y chicas, a considerar el transporte como una salida profesional. "Si te gusta conducir, tírale porque vas a disfrutar tu vida laboral", aconseja, destacando que es un sector muy importante y una buena opción ante el paro juvenil. Con su testimonio, espera dar visibilidad a las oportunidades de una profesión que necesita un relevo generacional.