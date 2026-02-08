El mundo en vilo: de la tensión en Ucrania y la crisis en Cuba a las polémicas de Trump y Bad Bunny

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha declarado que la administración de Donald Trump estaría impulsando un final para el conflicto con Rusia antes de junio. Según Kiev, se trataría de un intento de cerrar un acuerdo de paz antes de las elecciones legislativas de noviembre en Washington, conocidas como 'midterm', que podrían cambiar las prioridades políticas estadounidenses.

Zelenski ha subrayado que su país ha propuesto un plan de paz secuenciado, pero ha advertido que Kiev no aceptará acuerdos negociados únicamente entre Estados Unidos y Rusia sin su participación. Mientras, Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo contra infraestructuras energéticas y se ha confirmado un intercambio de 314 prisioneros, 157 por cada bando.

La situación en Cuba se ha agravado de forma extrema, según Eduardo Carnet, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación. Carnet describe un panorama con cortes de electricidad casi constantes, los llamados alumbrones, y una grave falta de insumos y medicamentos. La presión del cerco petrolero de EE.UU. ha llevado al gobierno a cerrar hoteles y reubicar turistas.

En este contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel ha vuelto a pedir paciencia a la población, reconociendo que viven tiempos difíciles. El sector turístico ha registrado en 2025 su peor dato de viajeros internacionales desde 2002, sin contar los años de la pandemia.

Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles" Miguel Díaz-Canel`, presidente Cuba

El panorama político en España y EE.UU.

En Extremadura, la formación de gobierno sigue bloqueada por las tensiones entre el PP y VOX. El partido de Santiago Abascal amenaza con bloquear la investidura de María Guardiola si no se alcanza un acuerdo previo, una situación que mantiene en vilo la política regional.

El portavoz de VOX, Óscar Fernández Calle, ha sido claro al respecto: "a día de hoy no vamos a apoyar su candidatura". Fernández Calle insiste en que el PP debe negociar sobre su propuesta, ya que la contrapropuesta recibida fue calificada como "un insulto". Por su parte, el PP pide menos "reproches y ataques" para lograr un "pacto estable".

A día de hoy no vamos a apoyar su candidatura" Óscar Fernández Calle, portavoz de VOX Extremadura

Al otro lado del Atlántico, Donald Trump ha protagonizado otra polémica al compartir en su red social un vídeo racista que representaba a Barack y Michelle Obama como monos. La publicación, calificada de increíblemente ofensiva, fue retirada por un supuesto "error" de su equipo, pero el expresidente no ofreció disculpas, generando una ola de indignación.

Bad Bunny: un símbolo en la Super Bowl

En medio de este clima, el artista Bad Bunny protagonizará el espectáculo de la Super Bowl con un show íntegramente en español, un hecho histórico. Su actuación es vista como un acto de empoderamiento para los 65 millones de latinos en Estados Unidos ante la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Tras recibir un Grammy, Bad Bunny reivindicó la humanidad de su comunidad: "somos humanos, somos americanos". Su elección ha provocado críticas de sectores conservadores, que han organizado un espectáculo alternativo con Kid Rock, mientras la organización del evento defiende la actuación como un momento de unión y de emoción.