José, médico con 40 años de experiencia: "Ahora ejerzo en la privada y, para mí, la noche es el día, me apasiona la desconocida especialidad de la hematología"

El programa Poniendo las Calles, dirigido por Carlos Moreno 'El Pulpo' en COPE, ha contado con un invitado de excepción en la madrugada: José, un médico hematólogo con 40 años de experiencia. Tras una larga carrera en la medicina pública, ahora ejerce en la privada, una situación que, como la de otros profesionales que huyen de una sanidad pública que a veces "maltrata", le permite una mayor flexibilidad. Para él, esta nueva etapa le facilita entregarse a su vocación: "Ahora ejerzo en la privada y, para mí, la noche es el día, me apasiona esta desconocida especialidad", confesó en antena.

Su horario nocturno no es un impedimento, sino una elección que le permite compaginar su trabajo con la escucha del programa. "Puedo estar preparando sesiones o revisando temas", explicó. José asegura tener una habilidad especial para concentrarse, que ha desarrollado a lo largo de los años: "Debo de tener los brain to brain, toda la vida lo he hecho estudiando y oyendo", bromeó, afirmando que la radio, lejos de despistarle, le ayuda a "captar lo interesante".

La hematología, una "gran desconocida"

José defiende con vehemencia su especialidad, la hematología, que considera "una gran desconocida" para el público general. Para ilustrarlo, utiliza una analogía muy clara: "Tú puedes tener un problema en la pierna y vas al piernólogo, al traumatólogo o al fisioterapeuta". Sin embargo, con la sangre es diferente.

La sangre no duele, pero mata"

El problema fundamental, según el doctor, es que "la sangre no duele, pero mata". Por esta razón, los pacientes no acuden a su consulta por iniciativa propia. "A mí no me llega ningún paciente por la puerta diciéndome que le duele la sangre, sino con un volante de otro especialista determinado que ha aparecido una alteración" en una analítica, aclara. Es en ese momento, cuando aparecen los asteriscos en los resultados, cuando se requiere la intervención del hematólogo.

De la anemia a las leucemias

Esta especialidad médica trata las "alteraciones genuinas de la sangre". Entre ellas se encuentran las enfermedades malignas como las leucemias, los linfomas y los mielomas. Sin embargo, la patología más frecuente es la anemia, un problema que afecta a un gran número de personas y que a menudo se detecta en la atención primaria, un nivel asistencial con sus propios desafíos para los profesionales. José incluso desmitificó una creencia popular: "Las lentejas no tienen hierro".

Consultado por 'El Pulpo' sobre la septicemia, José explicó que no siempre es letal si se trata a tiempo. La define como la "manifestación clínica de que microbios agresivos han penetrado en la sangre". El protocolo es claro: acudir al hospital para "cultivar el germen" y, mediante un antibiograma, encontrar el "nombre y apellido del antibiótico que hay que administrar".

Pasión y la importancia de donar

Para mí la noche es el día"

La dedicación de José por su trabajo es total, una pasión que le acompaña desde niño. "La sangre es vida", afirmó con rotundidad. Su caso demuestra cómo la vocación puede extenderse durante décadas, una realidad para muchos sanitarios veteranos que siguen aportando su valiosa experiencia. Es esta misma pasión la que le lleva a trabajar de madrugada, porque como él mismo dice, "para mí la noche es el día".

Finalmente, el doctor José hizo un llamamiento a la donación de sangre, un acto altruista que es fundamental para su trabajo y para salvar vidas. Subrayó que sin la "hemodonación" no sería posible realizar muchos de los tratamientos. "Si no tenemos sangre por la hemodonación, por eso tenemos colectivos de donantes de sangre y potenciación absoluta", concluyó.