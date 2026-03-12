El dato de Pedro Martín que inhabilita a Vinicius como lanzador de penaltis en el Real Madrid: "Un especialista no falla tanto"

El papel de Vinicius Jr. como lanzador de penaltis en el Real Madrid ha sido puesto en tela de juicio. Durante el programa 'El Partidazo de COPE', el periodista Pedro Martín ha revelado una estadística que pone en duda la fiabilidad del delantero brasileño desde los once metros, generando un intenso debate en la antena, en la noche en la que el jugador falló desde los once metros frente al Manchester City.

Según los datos aportados, Vinicius ha lanzado 15 penaltis con la camiseta del Real Madrid y ha fallado 5, lo que se traduce en un porcentaje de error del 33% en esta suerte.

Cuando un especialista falla más del 20%, no es un buen especialista"

Para Pedro Martín, esta cifra es demasiado alta para un jugador considerado especialista. "Cuando un especialista falla más del 20 por 100, no es un buen especialista, y este tiene el 33 por 100 de fallo", sentenció, dejando claro que, bajo su criterio, el brasileño no es una opción fiable.

En la discusión, se planteó si, pese a estos números, Vinicius debería participar en una hipotética tanda de penaltis. Una de las opiniones fue que "es mejor que tire Vinicius antes que tire uno que no tira ninguno", aunque esta visión encontró una réplica contundente: "Yo en una tanda no le mando", se escuchó en el programa.

Un Bernabéu de dos caras

El debate sobre el delantero se produjo en el contexto del análisis del último partido del Real Madrid, donde también se discutió sobre el ambiente en el estadio Santiago Bernabéu. Parte de los tertulianos señalaron que a la afición le costó engancharse al principio, describiendo un ambiente algo frío durante los primeros 15 minutos, en los que el Manchester City dominó el juego y "la gente estaba callada".

Sin embargo, esta percepción fue rebatida por uno de los colaboradores presente en el campo, quien aseguró que hubo un "ambiente magnífico desde el principio" y que "la afición ha tirado del equipo desde el primer minuto". Esta fuente insistió en que lo que se pudo escuchar por la radio no reflejaba la realidad vivida en el estadio.

El contexto del partido estuvo marcado por la sorpresa, ya que algunos aficionados presentes en el campo confesaron no creerse el resultado final e incluso esperaban una derrota abultada antes del inicio. El hecho de que hubiera entradas disponibles hasta poco antes del comienzo también fue mencionado como un posible indicador de que el ambiente no era el de las grandes noches europeas.