Un médico de 64 años consigue que le readmitan y 25.000 euros tras ser despedido por edadismo: "Te echan cuando lo necesitas porque tienes una hipoteca o hijos"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una sentencia que puede marcar un antes y un después en la lucha contra el edadismo laboral. El tribunal ha confirmado la nulidad del despido de un médico de 64 años, al considerar que la decisión de la empresa se basó exclusivamente en su edad. Como resultado, la compañía deberá readmitir al facultativo en su puesto de trabajo y abonarle una indemnización de 25.000 euros por daños morales.

Un problema social y laboral

Este caso judicial es solo la punta del iceberg de un fenómeno extendido. La discriminación por edad, o edadismo, es una realidad que se ha normalizado en el entorno laboral español, donde ya se habla de una 'rebelión de los mayores'. Según diversos estudios, cerca del 45 % de los trabajadores sufre o ha sufrido algún tipo de edadismo en España, una cifra alarmante que fue objeto de análisis en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito.

Alamy Stock Photo Jubilado apretando su nariz con los dedos

En las 'Clases de Economía de La Linterna', la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, aportó datos esclarecedores. Aproximadamente el 38 % de la población activa en España supera los 50 años, y son precisamente quienes, al perder su empleo, "tienen complicadísimo volver a encontrar un trabajo". García de la Granja subraya la paradoja de esta situación, ya que son profesionales "con la experiencia, el conocimiento y la capacidad", y cuyo compromiso es máximo porque lo necesitan para afrontar gastos como "hijos en edad universitaria o el pago de la hipoteca".

Te echan cuando más lo necesitas porque tienes una hipoteca o hijos"

Las secuelas psicológicas del edadismo

El impacto del edadismo va más allá de lo profesional y económico, dejando profundas secuelas psicológicas. Carmen Díaz Patche, técnica de empleo de Cruz Roja y experta en la materia, advierte sobre uno de sus efectos más dañinos: la interiorización de los prejuicios. "Una de las consecuencias más dañinas del edadismo es aquella que te hace creer que los estereotipos que dicen de ti son ciertos", explica. Este sentimiento entronca con otras luchas contra la exclusión, como la iniciada por Carlos San Juan y su campaña 'Soy mayor, no idiota', que evidencia la marginación que sienten muchos mayores.

Alamy Stock Photo Un jubilado en el metro de Madrid

Según la experta de Cruz Roja, la repetición constante de estos argumentos edadistas provoca que la persona afectada se los crea y acabe siendo ella misma quien se impone sus "propias limitaciones", renunciando a oportunidades y derechos para los que está perfectamente cualificada.