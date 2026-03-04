Jesús Porta, neurólogo: "Comer con el móvil en la mesa no solo provoca que comas más, también genera un vínculo negativo del cerebro entre la comida y su uso"

El gesto se ha convertido en una estampa cotidiana en restaurantes y hogares: comensales que, en lugar de conversar, fijan su atención en la pantalla de un teléfono. Este comportamiento, lejos de ser una anécdota, se ha consolidado como un hábito generalizado que alcanza al 98% de los españoles, según datos recientes. Para analizar sus profundas implicaciones, el programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha entrevistado al doctor Jesús Porta, jefe del servicio de neurología de la Fundación Jiménez Díaz y presidente de la Sociedad Española de Neurología.

Un vínculo negativo en el cerebro

El doctor Porta califica la cifra del 98% como "muy preocupante", sobre todo porque "ha aumentado en los últimos años". Según explica, este hábito "no solamente conlleva a que comamos más, porque estamos pendientes del móvil", sino que, además, "no degustamos adecuadamente la comida y generamos una directa del cerebro entre lo que es la comida y el uso del móvil". El neurólogo es tajante al respecto: "Este vínculo que estamos generando es muy negativo. Por lo tanto, yo creo que es algo que deberíamos evitar".

La experiencia que tenemos con respecto a la comida es mucho más negativa si estamos utilizando el móvil"

Alamy Stock Photo Un niño usando su teléfono móvil antes de dormir

El estudio La ciencia de lo que se cuece en la cocina, elaborado por la Sociedad Española de Neurología junto a otras entidades, revela que la experiencia gastronómica es peor con un dispositivo de por medio, incluso si se come en soledad. "La experiencia que tenemos con respecto a la comida es mucho más negativa si estamos utilizando el móvil", afirma Porta. Esta transmisión de hábitos a los más pequeños es una preocupación creciente, en un contexto donde los expertos ya alertan sobre la necesidad de recurrir a servicios de salud mental para desconectar a los niños de las pantallas.

El cerebro, una tarea a la vez

El experto desmonta el mito de la eficiencia de la multitarea. Cuando el cerebro debe realizar una "acción cognitiva activa" que involucra al lóbulo frontal, "solo puedo estar haciendo una cosa". Intentar repartir la atención es contraproducente: "Si estamos entre el móvil y hablando con una persona, ni contestamos bien el móvil ni hablamos adecuadamente con la persona". Este mal hábito se convierte en un "reflejo condicionado", pero Porta recuerda que, igual que se crea, se puede revertir con una nueva costumbre: dejar el móvil guardado.

Si estamos entre el móvil y hablando con una persona, ni contestamos bien el móvil ni hablamos adecuadamente con la persona"

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio es que, en contra de lo esperado, "cuanto más jóvenes, más negativa es la experiencia". Las personas que han nacido ya con esta tecnología integrada en la mesa "su experiencia es mucho más negativa si utilizan el móvil que si no lo utilizan con respecto a los que lo hemos adoptado ya en otra edad". Este fenómeno plantea interrogantes sobre cómo el móvil envejece el cerebro a largo plazo, especialmente en las generaciones más jóvenes.

COPE.ES Una alerta llega a un teléfono móvil

Comer solo, mejor que ‘mal acompañado’ por el móvil

El doctor también confirma que las experiencias emocionales registradas "son peores" si están solos con el móvil que si están solos sin el móvil". La razón es que el dispositivo genera ansiedad y distrae con contenidos a menudo irrelevantes, o "tontunas", como las califica el propio neurólogo. El neurólogo aboga por recuperar el hábito de guardar el móvil, una recomendación que se alinea con la de otros expertos que aconsejan dejar que los hijos no usen el móvil en ciertas habitaciones de la casa.

En contraposición, comer en compañía fomenta pausas que ayudan a saciar antes el apetito, reduce el riesgo de obesidad y permite focalizar la atención en los sabores y aromas. "Es un pecado ir a un restaurante y comer con el móvil cuando no te estás enterando de nada de lo que hayas comido", sentencia. Además, la conversación reflexiva durante la sobremesa enriquece las relaciones sociales, un valor que el doctor invita a recuperar.