Juan Rodríguez Garat, almirante: "Tenemos la percepción de que Rota es un favor que nos hace Estados Unidos, no es verdad, es justamente al revés"

En una entrevista en 'La Linterna' con Ángel Expósito, el exalmirante de la Flota, Juan Rodríguez Garat, ha analizado la importancia capital de las bases de utilización conjunta de Rota y Morón en el actual contexto de crisis en Oriente Medio. El almirante ha desmontado la creencia popular sobre la presencia estadounidense, afirmando que la base de Rota, lejos de ser un gesto de Washington hacia Madrid, constituye una pieza clave e insustituible para la logística de Estados Unidos. Las recientes amenazas de Trump han puesto de manifiesto la complejidad de estas relaciones.

Rota, un nodo logístico insustituible

La base de Rota, según Garat, posee dos papeles fundamentales. Por un lado, es la base de cinco destructores que son "el corazón del escudo antimisiles balísticos de la OTAN". Por otro, su principal valor reside en ser un "nodo logístico insustituible" al combinar un puerto y un aeropuerto en el mismo recinto. Esto permite a Estados Unidos transportar medios pesados por mar hasta Rota y, desde allí, embarcarlos en aviones de transporte hacia cualquier teatro de operaciones, ya sea "Afganistán o Oriente Medio".

A diferencia de Rota, la base de Morón alberga principalmente aviones cisterna y, aunque útil, "podían estar en cualquier otro lugar del Mediterráneo". En cuanto a la soberanía, el almirante ha sido claro: "En la base manda un vicealmirante español". Aunque existe un capitán de navío norteamericano para dirigir a su contingente, la máxima autoridad de la instalación es española. Estas bases, anteriores a la entrada de España en la OTAN, hoy se fundamentan en la alianza, pero mantienen su estatus de "base española de utilización conjunta".

Es un favor que le hacemos a ellos"

Rodríguez Garat ha insistido en cambiar la perspectiva sobre la presencia militar norteamericana. "En España tenemos la percepción de que Rota es un favor que nos hacen los norteamericanos, no es verdad, es justamente al revés", ha sentenciado. El almirante subraya que es un favor que España hace a Estados Unidos, quienes "lo aprecian muchísimo" y harán lo posible por mantenerla. Aunque Trump asegure que España es un "aliado terrible", la necesidad estratégica de la base se impone.

Europa Press La base aérea de Morón

Tensiones políticas y pragmatismo militar

Sobre las tensiones recientes, Garat ha criticado la "ostentación de no apoyarlo" del Gobierno español respecto a los vuelos logísticos de EE.UU., lo que "evidentemente produce una marejada en las relaciones". Sin embargo, confía en que "las aguas vuelvan a su cauce" por la necesidad imperiosa que tiene Washington de la base. Con una analogía televisiva, ha apuntado a que, como en la serie 'Yes Minister', los estamentos militares y funcionariales a menudo deben arreglar los "destrozos que hacen los políticos". "A veces hay que hacerlo así, y esta es una de ellas", ha concluido.

La legalidad internacional no nos protege, no nos sentimos protegidos"

Europa Press Imagen de la base militar de Morón tras la negativa de Sánchez a cederlas para apoyo a las operaciones contra Irán

El fin del viejo orden internacional

El almirante ha aprovechado para lanzar una reflexión más amplia sobre el panorama global, especialmente relevante en un momento en que Estados Unidos ataca en Irán. "El mundo ha cambiado, [...] el viejo orden internacional se ha caído", ha advertido. Según Garat, la legalidad internacional actual depende exclusivamente de lo que "puedan acordar no vetar Putin, Xi Jinping y el presidente Trump".

Ante este escenario, Garat ha afirmado que "esa legalidad internacional no nos protege, no nos sentimos protegidos". Por ello, ha hecho un llamamiento para que el Gobierno español "despierte a esa misma realidad" y, al igual que otros líderes europeos, "arrime el hombro con el resto de Europa para construir algo que reemplace al orden perdido". Un concepto que, ha concluido, se resume en la necesidad de una mayor "cultura y conciencia de la defensa".