"A los que les gusta el vino, pues contentos, porque Estados Unidos parece que no nos va a comprar ni una botella, y aquí, mira, bajará el precio"

El comunicador Luis del Val ha ofrecido su particular apunte en el programa 'La Linterna' sobre el debate acerca de la importancia de las bases de Estados Unidos en España. Del Val ha señalado con ironía que el presidente del Gobierno, al que se refiere como "Pedro primero el mentiroso", ha "sacado la pancarta de bases fuera", una acción que, en su opinión, no busca más que "asegurarse el apoyo de sus socios comunistas".

Una historia que se remonta a la Guerra Fría

Del Val ha recordado el origen de estos acuerdos, que se remontan a 1953 con la base aérea de Zaragoza. En plena Guerra Fría, explica, Estados Unidos "se tapó la nariz ante la dictadura de Franco" porque consideraba "mucho más peligrosa a Rusia con su armamento nuclear". Este pragmatismo, que incluyó la visita de Eisenhower a España, supuso junto al turismo "el principio de la evolución" para el país.

Alamy Stock Photo Visita del presidente Eisenhower a España

A pesar de ello, ha apuntado que "la mayoría de la izquierda española sentía más simpatías por Rusia que por Estados Unidos". Según Del Val, las primeras manifestaciones no se dirigieron "al comunismo", sino "hacia un país democrático como Estados Unidos", que había liberado Europa del nazismo y la había reconstruido con el Plan Marshall, una ayuda de 13.000 millones de dólares de la época.

En el lado correcto de la historia

El comunicador cree que esta postura histórica de la izquierda revive ahora. Con el lema "no a la guerra", Del Val considera que el Ejecutivo se posiciona "en el lado correcto de la historia, junto a Rusia, que ha invadido Ucrania, junto a China, que quiere invadir Taiwán, y junto a Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera". Un análisis que contrasta con las opiniones del general del Ejército Pedro Pitarch o del almirante Juan Rodríguez Garat en el mismo programa.

Estamos en el lado correcto de la historia, junto a Rusia, que ha invadido Ucrania, y junto a China, que quiere invadir Taiwán"

Europa Press Imagen de la base militar de Rota tras la negativa de Sánchez a cederlas para apoyo a las operaciones contra Irán

Del Val añade que dichos países "tampoco quieren la guerra, porque bastante tienen con encarcelar o asesinar a los muchos compatriotas que les piden libertad".

La consecuencia: el precio del vino

Finalmente, el comunicador aborda las posibles consecuencias económicas de esta política exterior con un particular sarcasmo. "Y los que les gusta el vino, pues contentos, porque Estados Unidos parece que no nos va a comprar ni una botella, y aquí, mira, bajará el precio", ha sentenciado.

Y los que les gusta el vino, pues contentos, porque Estados Unidos parece que no nos va a comprar ni una botella, y aquí, mira, bajará el precio"

Su conclusión es una crítica directa al presidente: "Levanto mi copa por Pedro primero el mentiroso, que nos va a arruinar, pero nos facilita que bebamos para olvidar, sobre todo, para olvidar quién nos gobierna".