La Finalissima se jugará en Europa

El esperado partido de la Finalissima entre España y Argentina, programado para el 27 de marzo, no se disputará finalmente en Doha (Catar). Según ha informado el periodista Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE', la sede del encuentro se cancelará y será trasladada con casi toda seguridad a Europa, debido a la inestabilidad en Oriente Medio.

La decisión no afecta únicamente a este partido, sino a todo los eventos organizado por la promotora Qatar Fútbol Festival. Esto incluye el amistoso que la selección española tenía previsto jugar contra Egipto el 30 de marzo, así como otros encuentros internacionales. La organización ha descartado Estados Unidos como alternativa por ser parte del conflicto, y ha puesto el foco en el continente europeo para reubicar todos los partidos.

Un puzZle de estadios

Encontrar un nuevo estadio se ha convertido en un auténtico desafío para la UEFA y la CONMEBOL. Aunque Londres surge como una opción atractiva por su infraestructura, sus principales recintos están ocupados. Wembley, que ya acogió la Finalissima de 2022, tiene la agenda completa, al igual que el Tottenham Hotspur Stadium y el Emirates Stadium.

La única alternativa viable en la capital británica parece ser el London Stadium, hogar del West Ham United, que no tiene eventos programados en esas fechas. El seleccionador español, Luis de la Fuente, ya ha manifestado que ante la situación, "lo mejor sería 'buscar una nueva sede'".

Otras opciones sobre la mesa

La opción de jugar en España se ha descartado para no dar ventaja de local a la selección, aunque el Santiago Bernabéu estaría disponible, ya que el Metropolitano acoge un Marruecos-Ecuador.