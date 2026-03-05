"El alojamiento más barato en Sevilla para el fin de semana de la final de la Copa del Rey son unos 400 euros la noche"

La clasificación del Atlético de Madrid y la Real Sociedad para la final de la Copa del Rey ha desatado la locura no solo en el plano deportivo, sino también en el logístico. Como se ha analizado en el programa 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño y Ángel García, organizar el viaje a Sevilla para el fin de semana del partido, que se disputará el sábado 18 de abril, se ha convertido en un auténtico desafío económico para los aficionados.

Precios desorbitados en Sevilla

El principal obstáculo es el alojamiento. Según los datos recopilados, es prácticamente imposible encontrar una habitación por menos de 400 euros la noche. Juanma Castaño ha calificado la situación de forma contundente: "Es increíble, increíble los atracos que están metiendo hoteles y desplazamientos a Sevilla. Ahora mismo, si quieres dar la vuelta al mundo, te sale más barato que ir a ver la final de la Copa del Rey". Los precios más económicos para dos noches parten de los 800 euros.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad celebran el pase a la final de la Copa del Rey.

Ángel García ha detallado que las cifras se disparan según la proximidad al estadio de La Cartuja. Por ejemplo, un hotel situado a escasos metros del estadio alcanza los 1.079 euros por dos noches para dos personas. Además, ha señalado que la mayoría de los establecimientos hoteleros obligan a contratar un mínimo de dos noches, "porque es un fin de semana donde sé que voy a colocar las dos, que voy a colocar viernes y sábado".

Moverse hasta la capital andaluza, otra odisea

Los desplazamientos no se quedan atrás. Aunque todavía no se han habilitado los trenes chárter, los precios de los vuelos ya son prohibitivos. Un billete de ida y vuelta de Madrid a Sevilla, viajando el sábado y regresando el domingo, ronda los 540 euros. Para los seguidores de la Real Sociedad que viajen desde San Sebastián, un vuelo con escala de viernes a domingo asciende a 1.159 euros, aunque se baraja la opción de volar desde Bilbao.

El reparto de las entradas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene previsto reunirse con ambos clubes para organizar el reparto de entradas para la final. El estadio de La Cartuja, con un aforo cercano a los 70.000 espectadores, seguirá un esquema de distribución similar al del año pasado: un 40% de las entradas para cada club (unas 26.000) y un 20% para la propia Federación, según informó Isaac Fouto.

Aunque los precios oficiales no se han fijado, se espera que oscilen entre los 72 y los 270 euros. Por antigüedad, el Atlético de Madrid actuará como equipo local. Ambos finalistas ya tienen asegurada su plaza para la Supercopa de España de 2027, pero si la Real Sociedad gana la Copa, obtendrá un billete directo para la UEFA Europa League.

EFE Simeone celebra el pase a la final de Copa en el Barcelona - Atlético de Madrid

Finalmente, desde 'El Partidazo de COPE' se ha recordado que se trata de un "partido de alto voltaje, de alta tensión en lo ambiental", por lo que se recomienda a los aficionados viajar con precaución y "hacerle caso a las fuerzas de seguridad del estado". La rivalidad histórica y la presencia de seguidores radicales en ambas aficiones y en la propia ciudad de Sevilla obligan a estar en alerta.