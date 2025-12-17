Jenny, prevencionista de riesgo: "Salgo muy temprano de casa y paso 14 horas fuera, somos currantes, pero vinimos a este país a darlo todo y ponerle cariño a lo que hacemos"

La energía y vitalidad de Jenny Figueroa, una oyente de Mataró, ha contagiado el programa 'Poniendo las Calles' de COPE. Su aventura comenzaba de madrugada, cuando envió un mensaje al programa a través de Facebook que captó inmediatamente la atención de su presentador, Carlos Moreno 'El Pulpo', quien no dudó en contactar con ella en directo.

Eran las 4:20 de la madrugada cuando Jenny, con las "baterías al 300 por 100", se puso a adelantar la comida de la semana. Mientras preparaba unas lentejas y alubias negras, con sus costillitas, chorizo ahumado y verduras, una compañía le resultaba indispensable: la radio. "Desde que me levanto pongo la radio bajita para no despertar al resto", ha confesado.

Una radio para no sentirse solos

Para esta "madrugadora de toda la vida", el programa es una fuente de motivación diaria. "Los escucho todos los días porque me da mucho ánimo", ha asegurado. Sentirse parte de una comunidad es clave para ella, y se siente identificada al escuchar las vivencias de otros 'ponedores de calles'. "Escucho las anécdotas de la gente y te sube la adrenalina", ha añadido.

Alamy Stock Photo Una persona escuchando la radio de una radio retro

El presentador, Carlos Moreno, ha explicado que, al ver su mensaje, sus fotos y "tu sonrisa y tu emoción", sintió que "esta mujer tiene que darse a conocer". La conexión con los oyentes es una de las señas de identidad del programa, que busca demostrar que los madrugadores no son "4 pringados", sino una comunidad cada vez mayor. "No estamos solos", ha sentenciado 'El Pulpo'.

Salgo muy temprano de casa y paso 14 horas fuera" Jenny Figueroa Prevencionista de riesgo

Somos currantes, vinimos a darlo todo

Detrás de esta arrolladora vitalidad se esconde una rutina de trabajo muy exigente. "Salgo muy temprano de casa y paso 14 horas fuera", ha revelado Jenny. Ella y su familia son prevencionistas de riesgo, una profesión que requiere un gran compromiso, similar al de otros profesionales con una gran vocación de servicio.

Su historia es también la de una familia que llegó a España con un objetivo claro. "Somos una familia de currantes, pero vinimos a este país a darlo todo y a ponerle un poquito de cariño a todo lo que hacemos", ha afirmado con orgullo. Esta filosofía de vida ha emocionado al presentador y a la audiencia del programa.

Vinimos a este país a darlo todo y a ponerle cariño a todo lo que hacemos" Jenny Figueroa Prevencionista de riesgo

La complicidad entre la oyente y el presentador ha sido tal que 'El Pulpo' le ha asegurado que, de tenerla cerca, le daría un fuerte abrazo. Como reconocimiento a su espíritu, el programa le enviará el diploma oficial de 'ponedor de calles', un título que podrá lucir "con orgullo". La historia de Jenny es un reflejo de muchas otras que cada madrugada encienden la radio para sentirse acompañados, historias de esfuerzo y dedicación que recuerdan a la de otros trabajadores que heredan su oficio y su pasión.