Doina Repede, filóloga, crea un archivo de memes: "Antes los usuarios consumían humor, ahora lo hacen y eso nos une"

La filóloga, investigadora y profesora Doina Repede, del departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada, ha creado un corpus digital pionero para analizar la evolución del humor en internet durante los últimos 25 años. En una entrevista en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE con Carlos Moreno 'El Pulpo', Repede ha explicado los detalles de Humnet, un gigantesco archivo que ya cuenta con más de 1.000 memes, chistes y gifs que han circulado por la red.

El proyecto Humnet surge para complementar otras dos bases de datos anteriores: Uncorp, que recoge el humor oral desde 1900, y Funtext, centrado en el humor escrito desde 1495. "Vimos la necesidad de completarlo con el humor que circula en las redes sociales, y así surgió Humnet", ha señalado la investigadora. El proceso de recopilación se realiza mediante 'scraping' o raspado web, pero la tarea más ardua es la clasificación manual de cada elemento por año, país, temática y formato.

La evolución del meme

Según Repede, el humor en internet ha experimentado una notable transformación. Las primeras muestras eran formatos sencillos, como los recordados mensajes de error de Windows que ironizaban con "dejar la informática de una vez por todas e irse a vivir al campo". Con el tiempo, el meme "ha evolucionado a un formato mucho más sofisticado, el humor es más refinado, tiende hacia lo absurdo y lo surrealista".

A pesar de esta sofisticación, la temática de fondo sigue siendo la misma: la vida cotidiana. La gran diferencia, y el eje de su análisis, es el cambio de rol del público. "Antes consumíamos humor leyendo publicaciones, pero hoy en día lo creamos nosotros", ha afirmado Repede. Esta creatividad de los usuarios ha hecho que en España todo sea susceptible de convertirse en material de meme, desde la política y los famosos hasta las situaciones más difíciles, como se ha visto en recientes acontecimientos que inundaron las redes de humor.

Antes los usuarios consumían humor, mientras que ahora lo crean y eso nos une"

La clave del éxito de un meme reside en la capacidad de identificación del usuario. "Nos reímos de las cosas cotidianas, de lo que pasa, de la realidad", explica la filóloga. Para entender el humor de muchos memes actuales es necesario un conocimiento previo, ya que existe una "relación muy estrecha entre el texto, que es muy corto, y la imagen". Sin ese contexto, el chiste no se entiende. Incluso personajes de gran popularidad, como figuras del deporte, se han convertido en protagonistas inesperados de este fenómeno.

Un humor que une

Repede destaca el poder del humor como un bálsamo en tiempos de conflicto. "La sonrisa es una curva que lo endereza todo", ha comentado, y reírse es una terapia necesaria para "ver la vida de otra manera". Los memes cumplen una función social al hacernos sentir acompañados en nuestras vivencias. "Nos reímos porque, claro, pensamos que también le pasa a otro, y, bueno, pues no estamos solo en el mundo", ha añadido.

Pensamos que también le pasa a otro y no estamos solos en el mundo"

El meme no tiene fronteras

Uno de los hallazgos más interesantes del proyecto Humnet es su carácter global. "Los memes cruzan las fronteras", ha revelado Repede. Han encontrado memes creados en México que se popularizan en España o creaciones españolas que triunfan en Argentina. "Al final, el humor cumple su finalidad, es que nos une o creamos comunidades en torno a temáticas". Las plataformas preferidas para esta viralización son TikTok, Twitter e Instagram, con una presencia menor de Facebook y YouTube.

El equipo de Humnet tiene previsto ampliar su análisis para estudiar, por ejemplo, si hombres y mujeres consumen y crean diferentes tipos de memes. Otra futura línea de investigación será analizar cómo ciertas frases o expresiones nacidas en la red acaban incorporándose al lenguaje cotidiano, demostrando una vez más el profundo impacto cultural del humor digital.