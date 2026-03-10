Analizan 25 años de humor en internet con 'Humnet', un archivo con más de mil memes y chistes

La Universidad de Granada (UGR) ha presentado un corpus único para analizar 25 años de humor en internet. El proyecto ha recopilado más de mil memes, chistes y vídeos humorísticos en español que fueron publicados en redes sociales y distintas plataformas desde el año 2000, permitiendo así conocer cómo ha cambiado este tipo de comunicación.

Bautizado como "Humnet", este corpus digital pionero de la UGR permitirá tanto a investigadores como a curiosos poder estudiar la evolución del humor en español en la red.

Un archivo digital pionero y de acceso libre

Para facilitar la investigación, la UGR ha habilitado la plataforma accesible de forma gratuita https://humnet.snlt.es/. En ella ha reunido más de un millar de muestras de contenido humorístico que proceden de una veintena de países, abarcando desde memes y vídeos hasta chistes y publicaciones en redes.

Este proyecto, que comenzó en enero de 2026, ofrece una herramienta sin precedentes para comprender cómo la sociedad se ríe y se comunica en la era digital. La base de datos ha sido diseñada y creada por la profesora del Departamento de Lengua Española de la UGR, Doina Repede.

La colección incluye una amplia variedad de formatos, como memes, desmotivaciones, chistes y posts, presentes en imágenes, GIF, vídeos y textos. Todo el material procede de las principales redes sociales y plataformas, entre las que se incluyen X, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, Bluesky y YouTube.

Una herramienta pensada para investigar

La base de datos se ha concebido para facilitar al máximo la tarea de los usuarios. El contenido se puede consultar a través de diversos criterios de búsqueda como el tipo de muestra, el formato, el medio de difusión, la temática, el país de origen o el año de publicación.

Cada una de las más de mil muestras incorpora, además del archivo original, un código identificador y metadatos esenciales sobre su procedencia. Como apoyo a la comprensión, el corpus ofrece también dos transcripciones del texto: una literal y otra normalizada según las normas ortográficas actuales.

Una de las principales novedades de 'Humnet' es la incorporación de un diccionario integrado. Esta herramienta complementaria recoge y explica expresiones coloquiales, modismos regionales y términos propios del argot de internet que aparecen en las muestras, con el objetivo de facilitar la comprensión de los contenidos a investigadores o lectores no familiarizados.

Un proyecto que mira al pasado y al presente

Este proyecto se suma a otras dos grandes bases de datos de la UGR. Por un lado, 'Humcor', un corpus que recopila 125 años de humor oral en las distintas variedades del español de España, Hispanoamérica y Guinea Ecuatorial, y, por otro, 'Humtext', que reúne el humor en publicaciones escritas desde 1495 hasta la actualidad.